Киев заявил о гибели военнослужащего в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил пулевое ранение после обстрела в районе действия операции объединенных сил 10 апреля, сообщил штаб операции. По заявлению Киева, противник совершил девять обстрелов.

«Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью… Еще один военнослужащий из состава объединенных сил получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помочь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — средней степени важности»,— указано в сообщении штаба в Facebook.

Донецкая народная республика (ДНР) заявила о четырех «огневых провокациях», Луганская народная республика (ЛНР) — о четырех фактах нарушения режима прекращения огня. Обе самопровозглашенные республики сообщили, что информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина обвинила Москву в усилении военного присутствия у границ страны. Россия, которая официально заявляет о непричастности к конфликту на востоке Украины, обвиняет Киев в провокациях. Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил о риске «возобновления активной вооруженной агрессии» со стороны России. По его мнению, для этого Россия может или спровоцировать обострение, или заявить о нарушении прав русскоязычного населения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи господин Эрдоган заявил о поддержке инициативы Киева по формированию «Крымской платформы».

Об урегулировании конфликта на востоке Украины — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».