Эрдоган поддержал решение создать «Крымскую платформу»

Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной, это взаимодействие не направлено против других стран, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Анкара поддерживает инициативу Киева по формированию «Крымской платформы».

Позиция Турции по непризнанию «аннексии Крыма» остается неизменной, отметил господин Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Турция выступает против любого витка эскалации напряженности в регионе, также сообщил Реджеп Тайип Эрдоган.

«Рост напряженности, фиксируемый в последнее время в регионе, вызывает обеспокоенность у Анкары. Ситуация должна как можно скорее нормализоваться, режим прекращения огня должен соблюдаться, а усилия по мирному урегулированию — продолжиться в рамках минских договоренностей»,— сказал президент Турции (цитата по Anadolu).

Тем временем в офисе президента Украины сообщили о принятии совместной декларации девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Среди прочего стороны решили следующее.

Продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на «деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях».

В этом контексте продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций, в частности ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

Поддержать создание «Крымской платформы» как нового формата для урегулирования вопроса «незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией».

Украина и Турция также договорились «поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе минских договоренностей».

Подробнее о попытках урегулировать ситуацию на востоке Украины читайте в публикации “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».