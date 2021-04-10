Министр обороны Украины призвал усилить сдерживание России

Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что меры сдерживания России от боевых действий необходимо усиливать. Он выступил за расширение санкций, более тщательный обмен разведданными и ускорение исполнения решений, принятых в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, где было декларировано вступление Украины в альянс. Причиной для этого господин Таран назвал усиление военного присутствия России у границ Украины, а также заявления об агрессивных намерениях украинских военных.

«Совместные усилия наших военных и дипломатов на Украине и на международной арене уже не первый год сдерживают Российскую Федерацию от полномасштабных боевых действий, однако события последних двух недель четко демонстрируют, что эти усилия необходимо увеличивать. Прежде всего это касается усиления санкционного режима… более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря»,— указано в заявлении господина Тарана на сайте Минобороны страны.

По словам Андрея Тарана, ускорение исполнения решения саммита НАТО в Бухаресте было бы «наиболее убедительным и эффективным механизмом» донесения позиции международного сообщества до Москвы. Он также выступил за согласованные действия украинских дипломатов «на всех международных платформах».

Россия, по предположению главы украинского Минобороны, усиливает военное присутствие у границ Украины для принуждения к уступкам в переговорном процессе. Окончательным вариантом может стать «применение вооруженной силы в отношении Украины» и «возобновление активной вооруженной агрессии». Господин Таран заявил, что для этого Россия может или спровоцировать обострение обстановки в зонах конфликта, или заявить о нарушении прав русскоязычного населения.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречается с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. По сообщению пресс-службы президента Турции, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства. Накануне президент России Владимир Путин заявил господину Эрдогану о провокациях Украины, направленных на обострение обстановки на линии соприкосновения.

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