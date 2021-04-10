Грузия планирует вернуть посла на Украину

Посол вернется в грузинскую дипмиссию в Киеве после 11-месячного отсутствия, сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. По данным телеканала «Рустави 2», окончательное решение уже принято. Грузинский посол был отозван с Украины в мае 2020 года.

Господин Залкалиани называет причиной возвращения посла ситуацию вокруг Украины. «Сейчас не то время, чтобы у нас не было посла на месте. Поэтому в ближайшее время будет принято решение о возвращении посла. Мы сделаем все возможное, чтобы наши отношения развивались динамично»,— заявил глава МИД Грузии.

Грузинского посла отозвали 8 мая в связи с назначением бывшего президента страны Михаила Саакашвили главой украинского комитета Национального совета реформ. Президент Украины Владимир Зеленский назвал отзыв посла ошибкой.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если на Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то это будет угрожать безопасности России. Украина назвала дезинформацией заявления о подготовке к наступлению на Донбасс.

О попытках урегулирования конфликта читайте в публикации “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».