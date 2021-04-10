Путин пока не завершил вакцинацию от коронавируса

Президент Владимир Путин пока не получил второй компонент вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не уточнил, когда президенту предстоит вторая инъекция. Господин Путин вакцинировался 23 марта.

«Пока не сделал»,— сказал господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

После первой части процедуры Владимир Путин сообщил, что температуры у него не было, однако место укола болело. Он отметил, что специально не говорит, какой вакциной привился, об этом знает только его врач. «Одной из наших трех вакцин»,— уточнил президент.

В России сейчас одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. После получения первого компонента вакцины «Спутник V» должно пройти три недели для завершения вакцинации.