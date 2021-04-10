Сбой при стыковке «Прогресса» с МКС в феврале произошел из-за обтекателя ракеты

Причиной февральского сбоя при стыковке космического корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) стали проблемы в головном обтекателе ракеты «Союз», сообщил глава ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Возникшие проблемы не помешали стыковке, «Роскосмос» создал комиссию для выяснения причин инцидента.

Комиссия будет работать до 30 апреля, рассказал журналистам господин Баранов. «Вопрос в головном обтекателе»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»). Специалисты госкорпорации также продолжают выяснять причины сбоя в системе «Курс» (радиотехническая система, измеряющая параметры движения для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов с орбитальной станцией).

Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли сообщал, что трудности при стыковке с МКС зимой возникли из-за того, что антенна и элементы системы «Курс-НА» были повреждены при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а», когда корабль выводили на орбиту.

Головной обтекатель нужен ракете для защиты от скоростного напора при выведении на орбиту. Это не первый случай, когда из-за него возникают проблемы: похожий инцидент произошел в июле 2020 года. После этого «Роскосмос» говорил, что планируется внести «ряд незначительных доработок» в конструкцию головного обтекателя «Прогресса».