SuperJob: 38% россиян с высшим образованием не работают по специальности

Более трети (38%) россиян с высшим образованием не работает по специальности, следует из опроса портала SuperJob. По его данным, среди респондентов с дипломом в возрасте до 24 лет по профессии не работают 54%, до 35 лет — 40%, старше 35 лет — 34%.

Среди участников опроса с ежемесячным доходом менее 30 тыс. руб. доля не работающих по профессии достигает 28%, среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. — 35%, до 80 тыс. руб. — 40%, более 80 тыс. руб. — 53%.

22% опрошенных работают по смежной специальности. По своему профилю работают 40% россиян.

По своей специальности или в смежной сфере чаще работают врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%), реже — менеджеры по закупкам (18%), дизайнер (19%), менеджеры по работе с клиентами (21%).

Опрос проводился с 19 марта по 4 апреля 2021 года в 667 населенных пунктах РФ. В нем приняли участие 3500 человек с высшим образованием и опытом работы.

Как ранее показал опрос Rabota.ru, лишь каждый десятый россиянин доволен размером своей зарплаты, а четверть трудоспособных граждан хотели бы получать на 50 тыс. больше, показал опрос. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам прошлого года превысила 51 тыс. руб.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Зарплатные амбиции россиян превзошли реальность».