В Мьянме число погибших в столкновениях превысило 600 человек

Число погибших в результате столкновений в Мьянме с начала февраля возросло до 618, следует из данных Ассоциации помощи политическим заключенным. 1 февраля в стране обострился политический кризис, возникший после парламентских выборов.

«618 человек убиты в результате переворота. Под стражей находятся 2931 человек, из них 54 приговорены к тюремным срокам, выданы ордера на арест 520 демонстрантов»,— сообщается на сайте ассоциации.

Акции протеста начались в крупных городах Мьянма после того, как военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов и объявили чрезвычайное положение. Власть была передана командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. Совет Безопасности ООН осудил подавление протестов в Мьянме.

О реакции хунты на протесты в Мьянме — в материале “Ъ” «Праздник военных испорчен протестами».