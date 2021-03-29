Праздник военных испорчен протестами

Отмечавшийся в субботу День вооруженных сил Мьянмы обернулся кровопролитием. В ходе столкновений с силами безопасности погибли 114 человек. Всего число жертв непрекращающихся с начала февраля протестов превысило 400. Международное сообщество требует от захвативших власть в стране военных остановить кровопролитие. На этом фоне Россия практически остается единственной страной за пределами региона, кто продолжает поддерживать отношения с Мьянмой.

В воскресенье в Мьянме хоронили погибших в ходе протестов, прошедших накануне сразу в нескольких городах страны. По данным новостного портала Myanmar Now, число жертв субботних столкновений составило 114 человек, среди них по меньшей мере шесть детей в возрасте от 10 до 16 лет. Одновременно ресурс сообщил о новых перестрелках, в том числе на церемонии похорон погибших от рук силовиков в городе Баго, а также в районе Азиатского королевского госпиталя в Янгоне — торговой столицы Мьянмы.

По данным правозащитников, число погибших в Мьянме с начала протестов в феврале превысило 400 человек, свыше 2,4 тыс. задержаны.

Протесты вышли за пределы городских улиц. К «Движению гражданского неповиновения» присоединились около 70% госслужащих, все они отказываются выходить на работу.

Напомним, что 1 февраля вооруженные силы Мьянмы сместили гражданские власти. Президент страны Вин Мьинт и государственный советник Аун Сан Су Чжи были арестованы. Военные объяснили свои действия фальсификацией прошедших в ноябре парламентских выборов в пользу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), обвинив власти в нежелании проводить расследование подтасовок. По результатам выборов НЛД получила абсолютное большинство в обеих палатах парламента — 396 из 664 мест. Влияние связанных с военными сил в парламенте резко сократилось. Согласно конституции, 166 мест в обеих палатах (110 и 56 соответственно) закреплены за военнослужащими, которых назначает главнокомандующий вооруженных сил.

«Вооруженные силы стремятся в единении со всем народом страны защитить демократию. Необходимо провести новые, честные выборы, после которых власть будет передана той партии, которая на них победит»,— в очередной раз заявил в субботу главнокомандующий Мьянмы и временный правитель страны Мин Аун Хлаин, выступая в субботу на параде по случаю Дня вооруженных сил.

«В последнее время казалось, что протесты сходят на нет, в том числе и из-за действий сил безопасности, которые решили не церемониться и отвоевывали квартал за кварталом. На улицах Янгона остались лишь самые упертые. Протесты сместились из центра городов на окраину, в спальные районы, рабочие кварталы. И вот в субботу все вновь загорелось с новой силой, когда армия решила провести торжества по случаю Дня вооруженных сил»,— рассказал “Ъ” россиянин Петр Козьма, живущий в Янгоне. В то же время он отметил, что среди населения есть те, кто поддерживает армию, а также те, кто выходу на улицу предпочитает мирную форму гражданского неповиновения. «Многие участвуют в забастовках, лишь бы не подвергаться нападкам или осуждению уже со стороны протестующих. К примеру, банковских сотрудников по дороге на работу закидывают мусором. Поэтому многие просто предпочитают сидеть дома»,— поделился он. По словам господина Козьмы, мишенью протестующих становятся и иностранные государства, поддерживающие военные власти. Так, в соцсетях уже объявлен бойкот китайских товаров. «Боюсь, чтобы то же самое не произошло и с товарами из России. По крайней мере портреты президента Владимира Путина уже оказывались под ногами демонстрантов»,— добавил он.

Международное мнение по поводу событий в Мьянме разделилось. Так, Сингапур и Индонезия выступили против возможного иностранного вмешательства в кризис в этой стране, заявив о готовности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии оказать содействие в урегулировании ситуации. Со своей стороны, военные Мьянмы заявили, что готовы прислушиваться только к мнению пяти соседних стран, включая Китай. В то же время Евросоюз и США еще 22 марта ввели санкции против лиц, причастных к захвату власти на Мьянме. ООН планирует ввести санкции против Мьянмы 1 апреля. С осуждением коллег выступили также начальники генштабов 12 стран: США, Великобритании, Германии, Японии, Австралии, Канады, Греции, Италии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии и Республики Корея.

Россия придерживается диаметрально противоположной позиции.

В субботу замминистра обороны РФ Александр Фомин принял участие в военном параде в Мьянме и провел переговоры с военным руководством страны. В ответ Мин Аун Хлаин назвал Россию «настоящим другом». В январе Мьянму также посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе этого визита было подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С1», разведывательных беспилотников «Орлан-10Е» и радиолокационных станций. Ранее Россия поставила в Мьянму самолеты МиГ-29 и Як-130, вертолеты Ми-17 и Ми-24. В 2018 году была достигнута договоренность о покупке шести самолетов Су-30. В середине марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос агентства «Интерфакс» о перспективах поставок вооружений на фоне событий в Мьянме, ответил: «Мы анализируем ситуацию». В то же время он добавил, что Москва оценивает ситуацию в Мьянме как тревожную и выразил беспокойство в связи с ростом числа жертв среди мирного населения.

«Никаких проблем в визите Фомина в Мьянму я не вижу. Поездка была давно запланирована, и отменять ее нет смысла»,— сказал “Ъ” директор Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. «Учитывая, что по конституции армия имеет право вмешиваться в политическую жизнь страны, это нельзя назвать военным переворотом. Тем более военные долго пытались найти компромисс с НЛД, обращались в суды, приводили примеры масштабной фальсификации, но их не услышали»,— отметил он. По словам эксперта, «армия — хребет бирманского общества и ее проигрыш будет катастрофой», так как НЛД не сможет сохранить единство страны, в которой проживают десятки народностей. Эксперт выразил надежду, что военные и НЛД все же смогут найти компромисс.

Марианна Беленькая