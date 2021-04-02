Совет Безопасности ООН осудил подавление протестов в Мьянме

Совет Безопасности ООН призвал военных, пришедших к власти в Мьянме в ходе переворота 1 февраля, проявлять сдержанность, а также осудил насилие с их стороны. Он также призвал освободить гражданское руководство страны и прочих задержанных после переворота.

Совбез опубликовал заявление по ситуации в Мьянме по итогам закрытых консультаций. «Члены Совета Безопасности подтвердили свое обращение к военным с призывом проявлять полную сдержанность… Они также призвали немедленно освободить всех задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вина Мьина»,— указано в сообщении для СМИ, опубликованном аккаунтом представительства Великобритании в ООН в Twitter.

В первоначальном варианте заявления Совбез ООН предупреждал о «готовности к следующим шагам» в связи с ситуацией в Мьянме, однако Китай заблокировал формулировку, сообщают Associated Press (AP) и AFP со ссылкой на дипломатов и черновик документа. Агентства сообщают, что китайские дипломаты также настояли на замену формулировок об убийствах на более нейтральное упоминание смертей.

По сообщению AP, Россия также потребовала включить в документ обращение «ко всем сторонам» конфликта с призывом воздержаться от насилия. Российские дипломаты неоднократно блокировали принятие документа для того, чтобы включить в него осуждение гибели силовиков, утверждает AFP.

О реакции хунты на протесты в Мьянме — в материале “Ъ” «Праздник военных испорчен протестами».