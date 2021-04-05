Принимай, страна, лекарство

Второй карантин, введенный во Франции с этой субботы, имеет новую стратегию. В ходе первого, год назад, власти рассчитывали, что вирус, не найдя людей на улицах, умрет от голода. Сейчас ему готовят заслон в виде вакцин, произведенных на сей раз на французской территории французскими же заводами. До конца года предполагается выпустить 250 млн доз, чтобы к концу лета, как пообещал президент Эмманюэль Макрон, привить всех желающих. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Количество привитых французов растет, но лекарств все равно не хватает. С начала вакцинации 26 декабря страна получила лишь 13 660 090 доз, поэтому со среды 7 апреля начинается массовая поставка вакцин, произведенных на французских заводах в тесном сотрудничестве с мировыми фармацевтическими компаниями. Производить вакцины во Франции президент Эмманюэль Макрон пообещал еще 2 февраля.

На 3 апреля страна, по данным Министерства здравоохранения, распределила 9 251 321 первую дозу и 3 091 225 вторых доз, что составляет 13.81% населения.

Для ускорения процесса правительство распорядилось создать 38 «вакцинодромов», преимущественно на стадионах. В центральном регионе Иль-де-Франс он разместится на знаменитом Стад-де-Франс, в Сене-Сен-Дени. Гигантские прививочные пункты добавятся к 1700 уже действующим центрам вакцинации, к работе на них привлекут практикующих врачей и аптекарей, а также пожарных и ветеринаров, то есть всех, кто в силу профессиональной подготовки умеет делать уколы. Пока прививаются люди старшего возраста или имеющие сопутствующие, осложняющие возможное течение болезни заболевания, но объявлено, что с 16 апреля на прививку пригласят жителей страны 60–70 лет, а с 15 мая — 50–60 лет.

Разница в способах вакцинации будет зависеть от типа вакцины — Pfizer-BioNTech и Moderna с информационной РНК, которые надо хранить при сверхнизких температурах, используют для крупных центров вакцинации и больниц, а AstraZeneca и особенно однокомпонентный Janssen (Johnson&Johnson) предназначены для медицинских кабинетов и аптек. Согласно недавнему зондажу общественного мнения, проведенному по заказу телеканала LCI компанией Harris Interactive (бывшая Novatris), 64% опрошенных выразили желание поскорее пройти вакцинацию от COVID-19.

До конца года во Франции надеются выпустить 250 млн доз различных вакцин.

Производство пойдет по нарастающей. С 7 апреля начнутся поставки Pfizer-BioNTech с завода Delpharm в Сен-Реми-сюр-Авр на севере Франции, к маю вакцину Moderna начнет выпускать завод в Монт в центральной Франции. Если в мае, как ожидается, Европа одобрит применение германской вакцины CureVac, заработает производство на заводах Fareva в По на юго-западе страны и Valdepharm Валь-де-Рёй в Нормандии. В сентябре французский фармацевтический гигант Sanofi начнет производить флаконы с однокомпонентной вакциной Janssen на своем заводе в Марси-л'Этуаль на востоке Франции.

Ожидается также производство разрешенной в марте американской вакцины Novavax, хотя неизвестно, где его разместят. Не исключено и изготовление российского «Спутника V», доверие к которому уже публично выразили многие политики, в том числе мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Однако, по словам государственного секретаря Франции по европейским делам Клемана Бона, российская вакцина едва ли будет разрешена в ЕС «до конца июня».

В стороне останется и шведско-британская AstraZeneca, которая пока что провалила поставки в страны Европейского союза, отдав заказчикам в первом квартале года лишь 30 млн доз из 120 млн.

Решение правительства открыть внутреннее производство для иностранных компаний, конечно, заставляет французов пожалеть о том, что попытка создания собственной вакцины не увенчалась успехом. Национальный гигант Sanofi, который все еще надеется с помощью двух партнеров выпустить хотя бы один конкурентоспособный продукт, вынужден пока что подключаться к производству в качестве подрядчика.

Надо понимать также, что в вакцинах, произведенных в стране, главный активный компонент все равно будет поставляться из-за рубежа. Например, для выпуска Pfizer-BioNTech завод Delpharm будет ввозить его из Германии. Франция будет в основном заниматься разливкой вакцины во флаконы, добавит все необходимое: стекло, пробки, упаковку, шприцы, предоставит логистику. Пожалуй, лишь у Sanofi сохраняется надежда на то, что на ее заводах появится однажды производство вакцины против COVID-19 полного цикла. И разумеется, даже если Франция выпустит со своих медицинских заводов ожидаемые 250 млн доз, они пойдут в общий европейский котел, согласно заказам, размещенными на уровне Европейского союза. Какая доля из произведенного будет предназначена для внутреннего использования, сказать пока невозможно.