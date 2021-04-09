Зеленский ввел санкции против Януковича и владельцев Донецкоблгаза

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда физических и юридических лиц. Среди них — бывший президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров, а также две компании из Гонконга, которые владеют 49,9% «Донецкоблгаза».

«Поддержать внесенные кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины предложения о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры»,— приводится резолюция в сообщении на сайте президента.

Под санкции также попали депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в списке 27 фамилий. Ограничения введены против российской компании «ИСС-Софт» и гонконгских Endless Moonlight и Trading Field.

В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу за подписание харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму.

Ранее суд Киева наложил арест на 49,9% акций «Донецкоблгаза». Это связано с отключением 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения силовой операции. Утверждалось, что акции контролировала через офшорные юрисдикции гражданка Украины, которая скрывается в России.