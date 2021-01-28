Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за газовых соглашений

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему президенту Виктору Януковичу по статье «государственная измена» в связи с подписанием в 2010 году с Россией «харьковских соглашений». По соглашениям, Украина получила скидку на газ в обмен на продление размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года, в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия соглашений.

«28 января следователями ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены»,— сообщается на сайте ГБР Украины.

По версии следствия, подписание соглашения нанесло вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, государственной и экономической безопасности Украины. В сообщении ГБР отмечено, что вследствие подписания соглашений также «был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу».

В 2019 году Виктора Януковича признали виновным в госизмене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Суд заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сам Виктор Янукович вину отрицает и называет приговор незаконным. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд признал законным приговор бывшему президенту.

Подробнее о прекращении действия соглашений — в материале “Ъ” «Харьковские соглашения больше не действуют».