«Норникель» сократил дивиденды

Совет директоров «Норникеля» согласился с предложением менеджмента снизить дивиденды по итогам 2020 года. Вместо $3,5 млрд, которые компания должна была бы по акционерному соглашению добавить к уже выплаченным промежуточным дивидендам, она выплатит $2,1 млрд — на 40% меньше. Однако при этом акционеры предварительно договорились об обратном выкупе акций на сумму до $2 млрд для поддержания котировок и запуска программы стимулирования сотрудников. «Русал», традиционно находящийся в оппозиции к «Интерросу» по вопросам дивидендов, поддержал решение совета директоров, отметив, что это был лучший из доступных вариантов в текущей ситуации, а рынок отреагировал на это решение ростом.

Совет директоров ГМК «Норильский никель» поддержал предложение менеджмента о минимизации дивидендов за 2020 год, сообщила 9 апреля компания. С таким предложением ранее выступил крупнейший акционер ГМК, «Интеррос» Владимира Потанина (около 34% акций «Норникеля»), предлагавший минимизировать дивиденды при увеличении капвложений после череды аварий на производственных объектах ГМК (см. “Ъ” от 25 марта).

По действующему соглашению между акционерами компании (27,8% — у «Русала», 4,2% — у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова), которое истекает в 2023 году, «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% EBITDA, если соотношение долг/EBITDA ниже 1,8. Если оно выше, выплачивается 30%, но не менее $1 млрд. В 2020 году «Норникель» уже выплатил около $1,2 млрд промежуточных дивидендов и должен был бы заплатить еще около $3,5 млрд. Менеджмент же предложил выплачивать 50-60% свободного денежного потока (free cash flow, FCF), а не показателя EBITDA, не учитывающего капвложения. В итоге, сообщает ГМК, было решено выплатить 50% FCF, составляющего примерно $6,6 млрд, минус промежуточные дивиденды. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату в размере 1,02 тыс. руб. на акцию, в общей сложности — 161,6 млрд руб., или $2,096 млрд.

Также, говорится в сообщении «Норникеля», основные акционеры предварительно договорились об обратном выкупе акций на сумму до $2 млрд до конца года.

Вопрос будет вынесен на совет директоров. Цель обратного выкупа — поддержка рыночной капитализации компании, поясняется в документе. «Основные акционеры считают целесообразным его проведение в ситуации недооценки фундаментальной стоимости акций, а также в целях создания условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников компании»,— сообщает компания, уточняя, что на программу планируется направить 0,5% уставного капитала. АТОН отмечает, что объем средств, направляемых на buyback, эквивалентен стоимости 4,1% размещенных акций. «Мы рассматриваем проведение обратного выкупа как положительный драйвер стоимости акций ''Норникеля'', предполагая, что акции будут выкупаться с рынка (что в интересах всех акционеров, включая ''Русал'') и что выкупленные собственные акции, оставшиеся у компании после распределения в рамках программы поощрения менеджмента, будут погашены»,— пишут аналитики АТОН.

«Русал», в свою очередь, заявил, что «удовлетворен» решением совета директоров. «На текущий момент это был лучший вариант с учетом всех особенностей периода, и мы рады, что мнения членов совета совпали,— говорится в сообщении "Русала".— Несмотря на то, что у нас сохраняются разные подходы по отдельным вопросам развития компании, мы твердо убеждены в необходимости постоянного диалога, что, как это видно сегодня, вместе со здравым смыслом приносит свои плоды».

Рынок также положительно оценил решение о дивидендах и buyback: акции «Норникеля» по итогам торгов на Московской бирже выросли на 2,5%.

Наталья Скорлыгина