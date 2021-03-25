Дивидендам «Норникеля» предложили обновиться

«Интеррос» Владимира Потанина неожиданно предложил досрочно завершить действие соглашения акционеров ГМК «Норильский никель» в нынешнем виде, пересмотрев дивидендную политику компании. «Интеррос» хочет снизить дивиденды и увеличить инвестиции на фоне череды аварий на производственных объектах «Норникеля». Второй крупнейший акционер компании «Русал» считает, что вопрос нужно рассматривать только после анализа работы менеджмента ГМК, то есть главы компании Владимира Потанина.

На заседании совета директоров «Норникеля» 29 марта по инициативе «Интерроса» Владимира Потанина будет поднят вопрос о пересмотре дивидендной политики ГМК до истечения срока соглашения ее акционеров и минимизации выплат за 2020 год. Основная тема совета — обновление инвестиционной стратегии до 2030 года.

«Интерросу» принадлежит около 34% акций «Норникеля», «Русалу», основателем которого является Олег Дерипаска,— 27,8%, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2%. Акционерное соглашение между ними, истекающее в 2023 году, предполагает, что «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% EBITDA при уровне долга ниже 1,8 (соотношение чистый долг/EBITDA). Если уровень долга выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% EBITDA, но не менее $1 млрд. В 2020 году «Норникель» уже заплатил около $1,2 млрд промежуточных дивидендов.

«По действующей формуле "Норникелю" предстоит выплата еще около $3,5 млрд (за 2020 год.— “Ъ”), но мы считаем это чрезмерным. Наше предложение — эти выплаты минимизировать»,— пояснил гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин (цитата по «Интерфаксу»).

«Интеррос» предлагает платить дивиденды на уровне 50–60% от свободного денежного потока (free cash flow, FCF), а «не от бухгалтерского показателя EBITDA, не учитывающего капвложения».

Господин Батехин отметил, что именно от FCF рассчитывает дивиденды холдинг En+, контролирующий «Русал». Хотя согласие «Русала» на изменение формулы дивидендов необходимо, «Интеррос» допускает, что в случае отказа «Русала» «Норникель» снизит дивиденды после 2023 года, когда истечет акционерное соглашение, учтя «переплату» в 2021–2022 годах.

Спор о дивидендах между двумя крупнейшими акционерами ГМК имеет давнюю историю — «Русалу» эти выплаты важны, поскольку позволяют обслуживать долг, привлеченный на покупку пакета в «Норникеле». Новым триггером спора стала череда аварий на объектах ГМК, которая привела к значительным потерям. Так, из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 под Норильском в мае 2020 года «Норникель» был оштрафован на 146 млрд руб., а подтопление ключевых рудников в 2021 году может временно лишить ГМК 15–20% производства основных металлов.

Сергей Батехин считает, что в этом виновато в том числе акционерное соглашение, которое «позволяет акционеру вмешиваться в ежедневную деятельность менеджмента через систему собственных контролеров», что «привело не к улучшению корпоративной структуры, а к ее детериорации и неэффективности». По его мнению, «Норникель» не может позволить себе максимизировать дивиденды в ущерб инвестициям. При этом он признал, что диалог с «Русалом» по изменению акционерного соглашения «находится в тупике».

Представитель «Русала» заявил “Ъ”, что вопрос об изменении условий акционерного соглашения не может быть рассмотрен в отрыве от анализа итогов работы действующего менеджмента «Норникеля» (компанию возглавляет Владимир Потанин): «Управляющий партнер в соответствии с соглашением обладает всей полнотой власти и отвечает за решение всех операционных вопросов».

В компании добавили, что «Русал» заинтересован в росте стоимости «Норникеля», которая зависит «не только от выверенной стратегии, но и от качества операционного управления».

В «Русале» в отличие от «Интерроса» считают, что «между акционерами существует нормальный рабочий диалог» и что «любая позиция относительно переговоров между сторонами должна обсуждаться именно в его рамках». Обмен публичными заявлениями подкосил котировки обеих компаний: акции ГМК на Мосбирже к 17:00 мск упали на 3,8%, а «Русала» — на 1,74%.

Как подчеркивают аналитики «ВТБ Капитала», речь идет о первом официальном обсуждении уровня дивидендов «Норникеля» после 2022 года. Инвестбанк ожидает, что дивиденды за 2021 год будут платиться исходя из формулы акционерного соглашения. В 2022 году, исходя из базового сценария «ВТБ Капитала», «Норникель» перейдет на выплату на основе денежного потока, но будет платить 100% FCF с учетом низкой долговой нагрузки. Это подразумевает небольшое снижение выплат — с текущих 60% EBITDA до 50%.

Евгений Зайнуллин