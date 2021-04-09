Росприроднадзор хочет закрыть НПЗ имени Менделеева под Ярославлем

В Ярославской области Росприроднадзор намерен обратится в суд с требованием приостановить деятельность НПЗ имени Менделеева сроком до 90 дней, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора. В сообщении отмечается, что это решение было принято по итогам, проведенной на предприятии, проверки.

«Было установлено, что предприятие осуществляет деятельность в отсутствие документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В период проверки на предприятии произошла аварийная ситуация – после взрыва загорелись резервуары с остатками нефтепродуктов. Часть нефтепродуктов разлилась на почву»,— пояснили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что вечером 6 марта на НПЗ имени Менделеева произошел взрыв и пожар на емкостях для хранения нефтепродуктов. По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара участвовало 14 единиц техники и 48 человек личного состава. В результате ЧС пострадавших нет. Отобранные после аварийной ситуации пробы почвы, по результатам лабораторных исследований, имели превышения по загрязняющим веществам в 36,8 раза.

По данным пресс-службы, предварительный расчет размера вреда, причиненного почве в результате аварийной ситуации, составил 468 тыс. руб. В адрес предприятия была направлена претензия о добровольном возмещении вреда.

В пресс-службе уточнили, что на рассмотрение дел об административных правонарушениях представители ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» не явились.

«Ранее выданные предписания не исполняются, меры по устранению недостатков не предпринимаются, наложенные штрафы не оплачиваются. С 2016 года ОАО “ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева” находится в стадии банкротства, но даже этот факт не снимает ответственности с юридических и должностных лиц за обеспечение экологической безопасности на предприятии»,— рассказали в пресс-службе.

Дарья Сабаева