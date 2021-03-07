При пожаре на НПЗ в Ярославской области удалось избежать жертв

При пожаре на НПЗ имени Менделеева в поселке Константиновский Тутаевского района Ярославской области, произошедшем вечером 6 марта, удалось избежать жертв, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Пожар на заводе ликвидирован.

«Пострадавших не было. Угрозы дальнейшего распространения тоже не последовало: оперативно прибыли, локализовали, не допустили распространения»,— сообщили в пресс-службе регионального МЧС, уточнив, что причины возгорания пока не установлены.

В связи с произошедшим было проведено заседание рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Заседание провел начальник главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. Для выяснения причин произошедшего и возможных последствий рабочая группа приняла решение о формировании совместной комиссии с участием профильных структур, представителей экологических организаций, сотрудников администрации Тутаевского района, Росприроднадзора, Ростехнадзора и МЧС.

Утром 7 марта в поселок на место происшествия выехала мобильная экологическая лаборатория. Специалисты эколаборатории произведут замеры уровня загрязнения воздуха и сделают анализы остатков в воздухе продуктов горения. Замеры воздуха будут проведены и в близлежащих населенных пунктах, так как, по данным МЧС, дым от возгорания распространился в сторону населенных пунктов.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что, по данным управления МЧС, на заводе произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами объемом 600 кубометров. По данным пресс-службы сообщение о пожаре поступило 6 марта в 20 часов. На ликвидацию пожара было направлено 14 единиц техники и 48 человек личного состава. В пресс-службе отметили, что к 01:37 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара были уничтожены два резервуара.

Алла Чижова