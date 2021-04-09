Москва «потяжелела» в люксе

Москва вошла в 20 самых дорогих городов для жизни миллионеров. Индекс потребления роскоши составил швейцарский банк Julius Baer. Российская столица в списке заняла 18 место, поднявшись за год на пять позиций. Всего же в исследовании рассматривали 25 мировых мегаполисов. Julius Baer проанализировал цены на люксовые товары и услуги, которые приобретают для себя люди с состоянием выше $1 млн. В Москву миллионеры могут ездить за самым дешевым виски, брендовыми дамскими сумочками и обувью.

А вот товары для занятий спортом в Москве дороже, чем в среднем по миру. Подробнее — в справке “Ъ FM”:

В 2020 году люксовые бренды вынуждены были учитывать не только обычные факторы: инфляцию, валютные колебания и стремление поддержать эксклюзивность своих товаров, но еще и последствия коронавируса. Больше всего пандемия отразилась на перелетах. Их стало настолько мало, что составители рейтинга даже хотели исключить эту категорию из обзора за прошлый год. Но в итоге все же решили оставить и выяснили, что в Москве путешествие бизнес-классом подорожало почти на 150% по сравнению с 2019 годом. А вот, например, в Монако, наоборот, эта услуга стала дешевле на треть. Там перевозчики сбрасывали цены, чтобы хоть как-то поддержать индустрию. Из-за пандемии пришлось пересмотреть список категорий товаров, востребованных у миллионеров. Так, например, составители исключили свадебные банкеты, персональных тренеров, ботокс и фортепьяно. Вместо них в корзину попали велосипеды, домашние беговые дорожки, медицинские страховки и технологический пакет, куда входят смартфон, планшет и компьютер. Купить велосипед в Москве, по подсчетам Julius Baer, будет дороже, чем в среднем в других городах, популярных у состоятельных людей. Также придется переплатить за премиальное вино. Но есть и позиции, которые в России стоят относительно недорого. В Москву стоит приезжать за престижными автомобилями, мужскими костюмами, женскими аксессуарами, например, сумочками, и за медицинскими услугами, в том числе за лазерной коррекцией зрения. Кроме того, в российской столице доступные цены на жилую недвижимость и отели. За образец составители рейтинга взяли гостиницу «Савой», где гость найдет роскошные исторические интерьеры, лепнину и изображение херувимов. И все это обойдется в €630 за ночь. В целом самым дорогим регионом мира для состоятельных людей стала Азия. На первом месте — Шанхай, который вытеснил на третью строчку лидера прошлого года — Гонконг. На втором месте — Токио. В пятерку также вошли Монако и Тайбэй, а самыми доступными для миллионеров городами стали Сан-Паулу, Мумбаи, Мехико, Ванкувер и Йоханнесбург.

Сами состоятельные россияне отмечают, что быть потребителем роскоши в Москве не только дешевле, чем в большинстве городов мира, но еще и комфортнее, отмечает директор виноторговой компании Simple Максим Каширин: «Высокая кухня у нас дешевая. Если вы поедете в Лондон, Дубай, вы увидите совсем другие цены за еду — раза в два дороже. Но у нас нет такого рынка. В Дубай приезжают избранные, а в Москве живут обычные люди. Все товары у нас по-прежнему остаются, к сожалению, дорогими. Но это очень комплексный вопрос налоговой системы.

У нас очень высокие арендные ставки недвижимости, отсюда стоимость на все товары повышается. Вино у нас, безусловно, дороже, но опять же не забываем наши ввозные пошлины и все издержки бизнеса.

Один только ЕГАИС удорожил продукцию на 10% за счет того, что усложнился оборот. Плюс, Москва стала гораздо более требовательной.

Это комфортный город потому, во-первых, что вы можете окружить себя большим количеством сервисов, которые не стоят так дорого, как за границей, а во-вторых, в России, особенно в Москве, уровень сервиса и в общепите, и в парикмахерских, и в магазинах стал очень высоким. Во всех публичных местах люди стали совершенно по-другому оказывать услуги друг другу».

Составители рейтинга также посчитали расходы миллионеров-иностранцев. Оказалось, что если приезжать в Москву с долларами, то цены за год изменились незначительно. В местной валюте товары и услуги из условной потребительской корзины выросли на 15% в рублях, а если считать в долларах, то только на 2%. В отличие от Европы Россия уже практически полностью вернулась к привычкам допандемийного времени, отметил управляющий партнер консьерж-клуба Quintessentially Кирилл Левадный: «В начале пандемии мы сталкивались с запросами на спортивный инвентарь, были хорошие беговые дорожки, high-end. Люди по понятным причинам хотели оборудовать свои загородные дома, сделать у себя небольшой фитнес-центр.

С учетом того что сейчас все открыто, таких запросов все меньше и меньше. Фитнес, йога, теннис по-прежнему пользуются устойчивым спросом. Стоимость занятий с тренером начинается от 5 тыс. руб. за час и выше — до 15-20 тыс. руб. Массажисты у нас тоже хорошие. Это все по-прежнему есть. Однозначно общепит стал дороже. В Москве сейчас ресторанный бум, заведения открываются практически каждый день. В связи с тем, что многие продукты все равно закупаются за рубежом — морепродукты, овощи, из-за падения курса рубля стоимость растет.

Сегмент люкс также испытывает устойчивый рост. Тем не менее у нас изделия оказались дешевле, чем в Дубае, когда сравнивали, например, часы и ювелирные украшения.

У организаций, которые занимаются продажей luxury-товаров, сейчас тоже устойчивый бум. Может быть, это связано еще и с тем, что людям тратить просто не на что, потому что очень большое количество денег остается в стране, они не могут выехать за рубеж и потратить деньги там».

В прошлом рейтинге, где банк Julius Baer подводил итоги 2019 года, Москва была в числе самых демократичных городов по меркам миллионеров и занимала 23 место из 28. Тогда в столице были самые дешевые пианино от легендарного производителя Steinway & Sons, а также умеренные цены на инъекции ботокса для разглаживания мимических морщин. Избавиться от них можно было за $90. Дешевле только в Стамбуле — около $80 за процедуру.

Светлана Белова