Фальшиво жить не запретишь В крупных городах стали тратить на контрафактный люкс больше, чем в Москве

По итогам прошлого года объем российского рынка контрафактной люксовой одежды, обуви и аксессуаров снизился на 12%, до 248 млрд руб. При этом Москва, традиционно лидировавшая по размеру среднего чека за подделки, уступила место другим городам-миллионникам. Легальный рынок товаров премиальных брендов и меньше контрафактного по объему (менее 234 млрд руб.), и упал по итогам прошлого года сильнее — на 15%.

В 2020 году российский рынок контрафактной люксовой одежды, обуви и аксессуаров снизился на 12% и составил 248 млрд руб., говорится в исследовании BrandMonitor. Чаще прочего россияне покупают у торговцев контрафактом одежду (32%), обувь (17%), сумки (15%) и парфюмерию (12%). Средняя стоимость таких товаров не превышает 10 тыс. руб. Примечательно, что Москва, являвшаяся все эти годы лидером по среднему чеку покупателей фальшивого люкса, в 2020 году уступила по этому показателю другим городам-миллионникам. Если в 2019 году москвичи тратили на подделку в среднем 4 тыс. руб., жители других крупных городов страны — 2,8 тыс. руб., то в прошлом году — 5,2 тыс. и 5,7 тыс. руб. соответственно.

Исследование BrandMonitor основано на двух источниках данных — онлайн-опросе покупателей поддельных и оригинальных люксовых товаров и анализе соцсетей, в общей сложности было изучено более 10 млн постов на крупнейших площадках.

Аналитики компании объясняют отрицательную динамику в сегменте контрафактного люкса падением интереса потребителей в целом к fashion-сегменту. Так, например, по данным Fashion Consulting Group (FCG), рынок легального люкса в стране по итогам 2020 года сократился на 15% год к году, до 233,6 млрд руб. За этот же период разрыв между рынком люксовых товаров и их подделками составил 14,4 млрд руб., что вдвое меньше, чем в 2019 году.

Доля офлайн-продаж контрафакта остается на уровне 70%, говорится в исследовании. В случае с онлайном заметная доля подделок продается через соцсети: там на такие предложения приходится более 80%, констатируют в BrandMonitor. В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что блокируют распространяющие контрафакт личные страницы и сообщества по просьбе правообладателей или по решению суда.

Только 11% продавцов не скрывают, что продают неоригинальную продукцию. Впрочем, многие потребители такого товара осознают, что покупают реплику, объясняет коммерческий директор «Джамилько» Евгения Устинова.

Несмотря на введение в стране обязательной маркировки одежды с января этого года, эта система не способна отследить товар, проданный «вне кассовых аппаратов», констатирует гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. При этом, уточняет она, маркировка остается одним из самых эффективных методов борьбы с контрафактом. В ЦРПТ (оператор системы маркировки) настаивают, что маркировка снизила уровень нелегального оборота еще на этапе пилотного проекта по обуви, а потом и товарам легкой промышленности. Там сообщили, что заключили соглашение с Роспатентом, по которому служба получила доступ к данным из системы маркировки, а ЦРПТ — к сведениям о зарегистрированных средствах индивидуализации, что усилит защиту брендов в России.

Торговля поддельными товарами ориентирована на другого потребителя, рассказывает руководитель трансформации в России Marc O`Polo AG София Кофманн. Это может причинять вред оригинальным брендам, в случае когда продается на каких-то крупных платформах, отмечает она. Если рынок перенасыщен контрафактом, то потребители оригинальной продукции могут воздержаться от покупки, добавляет Евгения Устинова.

Спрос на поддельные люксовые товары остается высоким, в течение полугода продавцы публикуют более 500 тыс. постов с прямой продажей подделок, и эта цифра продолжает расти, считает Анна Лебсак-Клейманс. Правообладателям физически непросто бороться с такими аккаунтами, уверена она, «с другой стороны, крупные зарубежные и российские маркетплейсы сегодня объединяются в борьбе против контрафакта, внутренние отделы, предотвращающие публикацию явных подделок, есть у Amazon и Alibaba».

Никита Щуренков