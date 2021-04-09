Торговым сетям меняют лоббиста

Председатель президиума крупнейшей в отрасли Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков 1 мая уйдет со своего поста. Он перешел на работу в Ozon в статусе управляющего директора, где займется в том числе развитием электронной коммерции. Смена руководства АКОРТ происходит на фоне резкого роста давления государства на участников рынка.

О том, что Сергей Беляков покидает пост председателя президиума АКОРТ (включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan, Metro и др.), “Ъ” рассказали два источника среди поставщиков продуктов питания. По их словам, у господина Белякова заканчивается контракт в АКОРТ, после чего он перейдет на работу в Ozon. В Ozon подтвердили, что Сергей Беляков присоединился к топ-менеджменту компании в статусе управляющего директора, который займется реализацией стратегических проектов и инициатив, связанных с развитием отрасли электронной коммерции. «Я покидаю АКОРТ с 1 мая. Этот месяц продолжаю их представлять в органах власти и диалоге с поставщиками, учитывая невозможность остановить этот процесс и мою погруженность»,— сказал господин Беляков.

По словам источников “Ъ”, новая кандидатура на пост главы АКОРТ пока не определена.

В ассоциации тему не комментируют.

Сергей Беляков был избран председателем президиума АКОРТ в июле 2018 года. До этого работал в группе «Базовый элемент», основанной Олегом Дерипаской, помощником президента Российского союза промышленников и предпринимателей, а в 2012–2014 годах был заместителем главы Минэкономики, сначала при Андрее Белоусове, затем — при Алексее Улюкаеве. В августе 2014 года Сергей Беляков в Facebook принес извинения за решение правительства о заморозке накопительного сегмента пенсионной системы, после чего был отправлен в отставку.

Господин Беляков покидает АКОРТ на фоне значительного усиления давления государства на процессы регулирования торговли. Так, в декабре 2020 года торговые сети договорились об удержании предельных отпускных и розничных цен с поставщиками сахара и подсолнечного масла. Предполагалось, что оба соглашения будут действовать до 31 марта, затем по инициативе правительства были продлены до 1 июня и 1 октября соответственно. Кроме того, с конца прошлого года чиновники фактически требовали от сетей не принимать от поставщиков повышения цен на все основные продукты, рассказывали источники “Ъ”.

По словам собеседника “Ъ”, решения Сергея Белякова на посту главы АКОРТ часто не устраивали одного из основных членов ассоциации — «Магнит». Впрочем, другой собеседник “Ъ” не считает возможный конфликт причиной ухода господина Белякова.

Представитель «Магнита» на вопросы не ответил.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин называет Сергея Белякова наиболее эффективным главой АКОРТ как минимум с конца 2000-х годов, когда был принят закон «О торговле». По словам господина Юшина, Сергею Белякову удавалось, прежде всего отстаивая позицию членов АКОРТ, принимать аргументы поставщиков. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков добавляет, что господин Беляков был достаточно упорным и часто очень сложным переговорщиком от АКОРТ и найти замену будет крайне непросто.

Кроме того, продолжает господин Юшин, Сергей Беляков в текущей ситуации с регулированием цен старался уменьшить ущерб для обеих сторон от нерыночных механизмов. Хотя ряд нерешенных вопросов в отношениях поставщиков и сетей пока остается, отмечает Сергей Юшин. Среди основных спорных тем — штрафы за недопоставку, допустимый срок для направления уведомления об изменении цен и пр. По словам Дмитрия Вострикова, от нового главы АКОРТ Руспродсоюз ожидает готовности к настойчивой имплементации компромиссов, которые действительно бы устраивали все стороны рынка, и конкретных шагов по внедрению норм Кодекса добросовестных практик.

Анатолий Костырев