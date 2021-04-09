Хедлайнерами Ural Music Night станут Вадим Самойлов и группа «Каста» Также ведутся переговоры со Slava Marlow и группой «Смысловые галлюцинации»

Музыкант Вадим Самойлов и рэп-группа «Каста» станут хедланерами седьмого фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»), сообщил директор мероприятия Евгений Горенбург на пресс-конференции. «У почтамта будет сцена Свердловского рок-клуба, которому в этом году 35 лет, там будут выступать — возможно, будут изменения — "Агата Кристи" с Вадимом Самойловым, "Смысловые галлюцинации", "Наутилус Помпилиус" и прочие группы рок-клуба»,— рассказал Евгений Горенбург. Кроме того, организаторы ведут переговоры с московским музыкантом Slava Marlow.

Всего на фестивале будет представлено более 100 площадок, среди них ЦПКиО имени Маяковского (рэп-площадка), Харитоновский парк (джаз-сцена), ККТ «Космос» (для этнических коллективов).

Всего на участие в Ural Music Night в 2021 году было подано более 2,2 тыс. заявок из 19 стран от 7364 человек. Организаторы ожидают более 350 тыс. зрителей на мероприятии текущего года, которое состоится 25 июня.

Напомним, ранее фестиваль получил около 40 млн руб. от президентского фонда на проведение мероприятия в 2021 году.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года в конце июня. В 2020 году его проведение из-за пандемии COVID-19 организаторы переносили несколько раз. В результате фестиваль прошел 18 сентября, его посетили более 120 тыс. человек, более 5 млн посмотрело мероприятие онлайн. Для профилактики коронавирусной инфекции была создана система предварительной регистрации на концертные площадки.

Ирина Пичурина