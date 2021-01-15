Фестиваль Ural Music Night-2021 получил около 40 млн рублей от президентского фонда

Фонд президентских грантов выделил грант на проведение музыкального фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки») в 2021 году. «Спасибо, что поддержали наш проект. Мы начинаем интенсивную подготовку»,— сказано в сообщении организаторов Ural Music Night.

Согласно данным в заявке, размещенной на сайте фонда, фестиваль получил около 40 млн руб. — почти такую же сумму Ural Music Night выделили в прошлом году. Общая стоимость расходов на мероприятие 2021 года составит более 100 млн руб.

Седьмой фестиваль «Уральская ночь музыки» запланирован на 25 июня 2021 года. На 85-ти открытых и закрытых сценах выступят как начинающие, так музыканты мирового уровня из 15 стран и 30 регионов России.

При необходимости будет ограничено максимальное количество посетителей площадок, предусмотрены средства индивидуальной защиты, расширена онлайн-составляющая фестиваля: нововведениями 2021 года станут онлайн-консультации для участников, подкаст о музыке, интерактивная интеграция системы донатов в онлайн-трансляцию.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года в конце июня. В 2020 году его проведение из-за пандемии COVID-19 организаторы переносили несколько раз. В результате фестиваль прошел 18 сентября, его посетили более 120 тыс. человек, более 5 млн посмотрело мероприятие онлайн. Для профилактики коронавирусной инфекции была создана система предварительной регистрации на концертные площадки.

Ирина Пичурина