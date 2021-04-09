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Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Смольный вернет гайд-парк на площадь Ленина

Правительство Санкт-Петербурга дополнило список городских гайд-парков северной стороной площади Ленина у Финляндского вокзала. Ранее она формально оказалась исключена из этого списка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский. «Гайд-парк у Финбана вернут, и вернут еще несколько отмененных площадок (хотя, на мой взгляд, это не самые удачные места — очень далеко и неудобно)», — прокомментировал он официальный ответ Смольного на свой запрос. Господин Вишневский добавил, что будет бороться за включение в список гайд-парков Пионерской и Греческой площадей.

Как писал “Ъ-СПб” ранее, сквер на площади Ленина был исключен из числа петербургских гайд-парков из-за городского закона о предельной заполняемости специально отведенных мест.

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