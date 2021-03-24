Александр Шишлов: постановление о гайд-парке на площади Ленина формально утратило силу

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что гайд-парк на площади Ленина формально больше не существует. Причиной этого он указал городской закон о предельной заполняемости специально отведенных мест.

Слова господина Шишлова цитирует «Петербургский дневник». «Гайд-парк на площади Ленина был образован постановлением правительства Петербурга в феврале 2019 года временно — до принятия закона Петербурга, изменяющем нормы предельной заполняемости специально отведенных мест. А потом устанавливается норма, что не может быть меньше 500 человек», — сказал господин Шишлов во время отчета перед Законодательным Собранием Петербурга. Он добавил, что ЗакСобранию «придется снова возвращаться» к рассмотрению запретов на проведение митингов, установленных решением Конституционного суда.

Ранее Александр Шишлов предлагал отсрочить административные аресты задержанных на акции в поддержку Алексея Навального 31 января.