Директор совхоза «Алексеевский» покидает должность и переезжает в Казахстан

Директор ГУСП «Совхоз Алексеевский» Рамзил Низаметдинов в конце апреля покидает свой пост, сообщил он "Ъ-Уфа". Господин Низаметдинов принял предложение перейти на другую работу и переезжает в Казахстан. «Я обдумал все «за» и «против», возраст еще позволяет, решил съездить поработать»,— отметил он.

Рамзил Низаметдинов не уточнил, чем будет заниматься, отметив, что возглавит проект, связанный с энергоресурсами. Российская компания, сообщил он, намерена построить в Казахстане завод. «В Сибири уже работают два мощных завода», – пояснил Рамзил Низаметдинов.

Вчера стало известно, что господин Низаметдинов подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Курултая.

Рамзил Низаметдинов окончил Уфимский нефтяной технический университет и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В разные годы работал начальником Курганского районного нефтепроводного управления ОАО «Уралсибнефтепровод», начальником главного финансово-экономического управления администрации президента Башкирии. Совхоз «Алексеевский» возглавляет с 2015 года.

Влада Шипилова