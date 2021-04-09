Корабль с новым экипажем пристыковался к МКС

Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС. Он доставил на станцию новый экипаж. Ракета стартовала с космодрома Байконур сегодня утром.

В новый состав экипажа вошли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Экспедиция продлится 191 сутки. По плану космонавты должны провести около 50 научных экспериментов и выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Космический корабль назвали в честь 60-летия первого в истории полета в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года.