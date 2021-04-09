Кремль считает правильным защитить подпавших под санкции россиян

Кремль видит необходимость в защите интересов россиян, подпавших под иностранные санкции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако какой-либо позиции по предложению Минфина о послаблениях для валютных операций таких граждан в администрации нет — этот вопрос должны прорабатывать эксперты, считает он.

«Это нужно спрашивать в Минфине, какой-то позиции здесь нет в администрации… В целом мы считаем эти санкции абсолютно незаконными. Если говорить в целом о защите интересов россиян, то эта защита должна быть. Другое дело — каким образом. Это, конечно, вопрос экспертной проработки»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на вопрос “Ъ FM”, должно ли государство защищать россиян способом, предлагаемым Минфином.

Напомним, Минфин разработал поправки, согласно которым подпавшим под санкции гражданам и компаниям предоставят гарантии на законодательном уровне, в частности на проведение операций через российские банки. Документом предлагается создать официальный список физлиц и юрлиц, в отношении которых действуют или могут начать действовать меры ограничительного характера со стороны иностранных государств. Составлять его будут по согласованию с Банком России. Банки обяжут проводить платежи подсанкционного лица, включенного в перечень. Это позволит ему завершить все операции с западными контрагентами.

Ранее Минэкономики предложило создать в Крыму и Севастополе особые административные районы, позволяющие резидентам скрывать свою информацию из реестров. Право на конфиденциальность планируется предоставить инвесторам, чьи проекты подразумевают капвложения не менее 150 млн руб. Однако, по мнению экспертов, эта мера не гарантирует защиты от западных санкций.

Подробнее о методе защиты от санкций — в материале “Ъ” «Таинственный полуостров».