Минфин предложил дать гарантии при проведении валютных операций подпавшим под санкции россиянам

Минфин разработал поправки, согласно которым попавшим под санкции гражданам и компаниям предоставят гарантии на законодательном уровне, в частности на проведение операций через российские банки. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Поправки планируется внести в закон о мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств и в закон о валютном регулировании. Документ проходит общественное обсуждение, позже законопроект будет внесен в Госдуму.

Документом предлагается создать официальный список физлиц и юрлиц, в отношении которых действуют или могут начать действовать меры ограничительного характера со стороны иностранных государств. Составлять его будут по согласованию с Банком России.

Как рассказал «Ведомостям» управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, подать заявку на включение в перечень смогут, в частности, люди, которые контактируют с подсанкционным лицом. Он добавил, что, согласно проекту, банки обяжут проводить платежи подсанкционного лица, включенного в перечень. Это позволит ему завершить все операции с западными контрагентами.

Ранее Минэкономики предложило создать в Крыму и Севастополе особые административные районы, позволяющие резидентам скрывать свою информацию из реестров. Право на конфиденциальность планируется предоставить инвесторам, чьи проекты подразумевают капвложения не менее 150 млн руб.

Подробнее о методе защиты от санкций — в материале “Ъ” «Таинственный полуостров».