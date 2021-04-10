Александр Овечкин наращивает численное преимущество

Матч регулярного чемпионата НХЛ, закончившийся поражением «Вашингтон Кэпиталс» от «Бостон Брюинс» — 2:4, стал очередным поводом снова обсудить талант лидера проигравшей команды. Александр Овечкин в этой встрече забросил свою 20-ю шайбу в сезоне и стал четвертым игроком в истории лиги, добиравшимся до этой отметки в 16 подряд сезонах с момента дебюта в ней. А еще российский форвард вышел на чистое второе место по голам в большинстве.

После домашнего матча «Вашингтона» с «Бостоном» в центре внимания оказались два хоккеиста. Один — это вратарь бостонцев Джереми Свэймен. Ему 22 года, и до нынешнего сезона он выступал в студенческой лиге. Да и после приглашения в «Бостон» Свэймен не рассчитывал, что ему вскоре доведется и вправду сыграть в НХЛ: он был то ли третьим, то ли четвертым голкипером команды. Но вмешались обстоятельства. Первый номер — Туукка Раск — получил травму, второй — Ярослав Галак — попал в коронавирусный список, и Свэймену с его нулевым опытом пришлось вставать в ворота. И это был удивительный дебют. Во вторник «Бостон» во многом благодаря Свэймену, отразившему четыре десятка бросков, обыграл «Филадельфия Флайерс», теперь в матче, в котором бросков, отбитых им, оказалось немножко меньше — 31,— «Вашингтон».

В этой встрече у Джереми Свэймена был один плохой отрезок. Во втором периоде он пропустил две шайбы с интервалом в 20 секунд, когда «Бостон» играл в меньшинстве,— от Александра Овечкина и Тиджея Оши. И первая из этих шайб превратила ее автора в другого героя матча, хотя его клуб в нем уступил.

Все дело, разумеется, в статистике, от которой, рассказывая о статусе Александра Овечкина, никуда не денешься. А гол «Бостону», 726-й для него в регулярных чемпионатах (до Марселя Дионна, замыкающего пятерку лучших снайперов всех времен, осталось пять), был для него 20-м именно в этом первенстве. До этой отметки 35-летний Овечкин добирался в каждом из 16 своих сезонов в НХЛ. Так вот, такие же серии, отсчитывающиеся именно со старта энхаэловской карьеры, до сих пор имели в активе лишь четыре игрока: Марсель Дионн, Матс Сундин и Яромир Ягр. В итоге у каждого из них накопилось по 17 чемпионатов с как минимум 20 голами. И Овечкин, несомненно, будет штурмовать принадлежащий им рекорд, хотя вряд ли дотянется до рекорда великого Горди Хоу. У него таких чемпионатов было 22 подряд, но серия открылась не сразу после появления в НХЛ.

Интересно, что еще на исходе зимы могли возникнуть сильные сомнения, что до рядового в действительности для себя показателя (нормальный — полсотни шайб) Александр Овечкин дотянет. В первые недели регулярки Овечкин поражал ворота со скрипом, а еще необходимо было помнить, что первенство из-за пандемии и позднего начала — укороченное: не 82 матча, а 56 на клуб. И из них четыре российский форвард пропустил, нарушив антикоронавирусный регламент.

Но весной все изменилось. За минувший календарный месяц «разогревшийся» Александр Овечкин в 16 матчах забил дюжину голов — это как раз тот график, которого от него ждут. И исключать его из претендентов на Maurice Richard Trophy по-прежнему нельзя. В снайперской гонке он в данный момент делит пятое место с Алексом Дебринкатом из «Чикаго Блэкхокс». Но на самом деле прилично их опережает только возглавляющий ее Остон Мэтьюз из «Торонто Мейпл Лифс», который забросил уже 28 шайб. Остальные хоккеисты из пятерки гораздо ближе: у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» — 23 гола, у его одноклубника Леона Драйзайтля и Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» — по 22. Настичь их Овечкин может очень быстро.

Как — при условии, что сохранит неплохой тонус,— может довольно быстро установить рекорд даже заметнее и понятнее, что ли, чем серия из сезонов с по крайней мере 20 шайбами. Гол «Бостону» был для Александра Овечкина 266-м в большинстве, в реализации которого он всегда преуспевал, обладая уникальным по силе и точности броском в касание. По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории НХЛ, опередив Бретта Халла. Впереди — только Дейв Андрейчук. Но до него, можно сказать, рукой подать — восемь голов.

Алексей Доспехов