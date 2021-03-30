Александр Овечкин повысил забиваемость

Одна из главных новостей в НХЛ в конце марта — Александр Овечкин все-таки включился в гонку за привычным призом лучшего снайпера сезона. Лидер «Вашингтон Кэпиталс», который на старте регулярного чемпионата пропустил несколько матчей, а в тех, что не пропустил, показывал скромную для себя результативность, весной вдруг резко прибавил, выйдя на привычный график, в то время как лидер снайперской гонки Остон Мэттьюз из «Торонто Мейпл Лифс», наоборот, сдал. Теперь его отрыв от выдающегося российского форварда составляет всего четыре шайбы.

Одним из матчей, завершивших очередной уикенд регулярного чемпионата НХЛ, была веселая встреча, в которой «Вашингтон Кэпиталс» обыграл дома — 5:4 — «Нью-Йорк Рейнджерс». А обсуждая ее, обозреватели NBC, конечно, много говорили персонально про главную вашингтонскую звезду — Александра Овечкина, и шутили, что сейчас он настолько «горяч», что, чтобы забить, ему даже не надо бросать по воротам. Овечкин, действительно, отличился во втором периоде, строго говоря, не броском, а каким-то набросом от борта, нашедшим нужный рикошет от чужого игрока. Так российский форвард в списке лучших снайперов всех времен стал еще чуть ближе к топ-пятерке. Этот гол был для него 724-м в карьере в регулярных чемпионатах, до пятерку замыкающего Марселя Дионна — уже лишь семь.

Но вообще-то в шутке про «горячее» состояние Александра Овечкина имелась колоссальная доля правды. И это, безусловно, любопытная тема, если принимать во внимание контекст.

Еще совсем недавно Овечкин ведь входил в список тех игроков, которые явно «недобирают». Старт укороченного пандемией коронавируса сезона вышел для него, нет, даже не просто неудачным, а, если брать персональные мерки выдающегося форварда, жутко неудачным. Зимой Овечкин крайне редко давал поводы вспоминать о своем мастерстве, мощи и точности броска, зато нарвался на громкое четырехматчевое отстранение из-за несоблюдения антикоронавирусного протокола.

Ситуация на начало марта вроде бы требовала констатировать: охотник за своим привычным призом Maurice Richard Trophy, который он брал рекордное — девять — количество раз, из Александра Овечкина в нынешнем первенстве никакой. Его отставание от здорово разогнавшегося Остона Мэттьюза из «Торонто Мейпл Лифс» зашкалило за десять голов. Тут хотя бы в десятку попасть…

И вот как изменился расклад. Ближе к середине марта Александр Овечкин вдруг вернул все свои козыри — меткий бросок, умение оказываться в нужном месте в нужный момент, да даже ту же удачливость, и вместе с ними вернул шикарную результативность. Та немножко шальная шайба в ворота «Рейнджерс» была для него десятой в девяти матчах (из них он лишь в одном ушел с площадки, не отметившись голом). За предшествовавшие «взрыву» пару месяцев чемпионата Овечкин забросил на две меньше, чем за эти две с половиной недели. И он уже безусловный претендент на Maurice Richard, а вернее, кто-то вроде «теневого фаворита».

Итак, в активе Александра Овечкина 18 голов. Это пятый показатель (столько же, правда, еще у Алекса Дебринкэта из «Чикаго Блэкхокс», Макса Пачиоретти из «Вегас Голден Найтс» и Тайлера Тоффоли из «Монреаль Канадиенс»). Опережают Овечкина вместе с Остоном Мэттьюзом два партнера по «Эдмонтон Ойлерс» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш». У Рантанена с Драйзайтлем всего-то на один гол больше, а Макдэвида — на три, у Мэттьюза — на четыре.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата И Г 1. Остон Мэттьюз («Торонто») 31 22 2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 35 21 3. Микко Рантанен («Колумбус») 33 19 4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 35 19 5. Александр Овечкин («Вашингтон») 30 18 6. Макс Пачиоретти («Вегас») 30 18 7. Алекс Дебринкэт («Чикаго») 32 18 8. Тайлер Тоффоли («Монреаль») 30 18 открыть таблицу в новом окне

Однако про Остона Мэттьюза надо знать важный нюанс. Его график — полная противоположность графику Александра Овечкина. Быстро раскачавшись в январе, Мэттьюз как раз в марте основательно скис. В минувшие выходные он забил «Эдмонтону», но до этого матча в пяти подряд не мог отправить шайбу в сетку. И такая же по продолжительности серия у форварда «Торонто» была на стыке зимы и весны. Повторив их, Мэттьюз наверняка позволит сожрать себя Овечкину с потрохами.

Лучшие снайперы в истории НХЛ И Г Г/И 1. Уэйн Гретцки (Канада) 1487 894 0,601 2. Горди Хоу (Канада) 1767 801 0,453 3. Яромир Ягр (Чехия) 1733 766 0,442 4. Бретт Халл (США) 1269 741 0,584 5. Марсель Дионн (Канада) 1348 731 0,542 6. Александр Овечкин (Россия) 1182 724 0,612 7. Фил Эспозито (Канада) 1282 717 0,559 8. Майк Гартнер (Канада) 1432 708 0,494 9. Марк Мессье (Канада) 1756 694 0,395 10. Стив Айзерман (Канада) 1514 692 0,457 открыть таблицу в новом окне

Алексей Доспехов