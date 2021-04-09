Защита Навального пожаловалась в ЕСПЧ на условия его тюремного содержания

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила, что подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с плохими условиями его содержания в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Защита также жалуется на недостаточную медпомощь политику. Ранее врачи сообщили о двух грыжах у Алексея Навального.

«Мы пытаемся дальше, подали новые жалобы в ЕСПЧ, в которых мы указываем на условия Алексея в заключении, на недостаточную медицинскую помощь»,— заявила госпожа Михайлова в интервью немецкому изданию Spiegel (перевод по «РИА Новости»).

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации преступных средств. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. После прибытия в колонию оппозиционер начал жаловаться на ухудшение состояния здоровья и объявил голодовку. 6 марта сторонники политика собрались у колонии в Покрове с требованиями допустить к нему личного врача. Участников акции и журналистов задержали.

В ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы (СЕ) говорится, что Россия оказалась лидером по количеству неисполненных решений ЕСПЧ. С момента вступления в СЕ в 1996 году Россия не исполнила 1789 постановлений ЕСПЧ. Это почти треть от общего числа (5233) его неисполненных вердиктов.

Об истории обращений в ЕСПЧ из России — в материале “Ъ” «Не исполняются любя».