Российский биатлон лишился женского ствола

Финальный этап Кубка мира в шведском Эстерсунде российская женская команда открыла провалом в спринтерской гонке. Отечественные биатлонистки выступили катастрофическим образом: лучшей из них стала занявшая 16-ю строчку Ульяна Кайшева, а сломавшая винтовку Ирина Казакевич пришла 100-й и установила новый антирекорд. По итогам спринта Россия выпала из пятерки ведущих команд и лишилась возможности в следующем сезоне выставлять максимальное число биатлонисток на Кубке мира в личных гонках.

Женский спринт, открывший в пятницу заключительный этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, вылился в громкий провал российской сборной. Для нее эта гонка имела большое значение, так как являлась последней возможностью заработать шедшие в зачет Кубка наций — биатлонного командного зачета — очки. Именно по его результатам определяется представительство стран в личных гонках на следующий сезон. Максимальную квоту — шесть мест — получают занявшие в рейтинге места с первого по пятое.

Россия до начала спринтерской гонки в зачете Кубка наций занимала как раз пятую строчку и имела в активе 6263 балла.

На 46 баллов отставала от нее сборная Белоруссии. Отрыв не слишком большой. Однако российская команда, несмотря на ее откровенно плохую форму, свою позицию сохранить вполне могла. В ее пользу говорило то обстоятельство, что на спринтерскую гонку она выставила аж восемь спортсменок. К шестерке — Светлане Мироновой, Ларисе Куклиной, Татьяне Акимовой, Евгении Павловой, Ирине Казакевич и Ульяне Кайшевой — примкнули еще две биатлонистки. Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко получили право участвовать в финальном этапе Кубка мира благодаря удачным выступлениям на второй по значимости серии — Кубке IBU. Белоруссию тем временем представляли всего четыре спортсменки.

Фото: biathlonworld

Выступая в «большинстве», россиянки все равно умудрились спринт провалить. Лучшей стала Ульяна Кайшева, которая сумела на обоих рубежах обойтись без промахов, однако уступила победительнице — норвежке Тириль Экхофф — 40 секунд. Хотя и такой результат на фоне достижений других россиянок уже представляется чем-то экстраординарным. Остальные спортсменки в двадцатку затесаться не смогли: Светлана Миронова стала 24-й, Лариса Куклина — 29-й, Анастасия Гореева — 38-й, Татьяна Акимова — 45-й, Евгения Павлова — 49-й, Анастасия Шевченко — 53-й.

Похвастаться российская сборная может, увы, только антирекордом. Ирина Казакевич, на чемпионате мира в Поклюке показавшая в спринте лучший среди россиянок результат, в Эстерсунде заняла 100-ю позицию.

На таком дне отечественные биатлонистки ранее не оказывались никогда.

Казакевич, которая не могла сдержать слез, объяснила после гонки, что такое колоссальное число промахов — семь — она допустила из-за поломки винтовки.

Белорусские биатлонистки выступили далеко не блестяще, однако значительно лучше россиянок. В двадцатку вошли сразу три спортсменки из четырех: Динара Алимбекова (11-я), Анна Сола (13-я) и Ирина Кривко (18-я). Елена Кручинкина расположилась не так уж далеко от соотечественниц и стала 29-й. Очков, которые белорусские спортсменки заработали, хватило для того, чтобы обойти россиянок. В зачете Кубка наций Белоруссия по итогам сезона стала пятой с 6433 очками, Россия оказалась позади с 6407.

Екатерина Ремизова