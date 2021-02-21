Российские биатлонисты закончили на своем месте

Очередной чемпионат мира по биатлону сборная России, не блеснув в масс-стартах, завершила с одной завоеванной наградой, бронзой, которую она добыла в мужской эстафете. Катастрофическим такой исход назвать мешает только то обстоятельство, что продуктивность выступления отечественной команды в словенской Поклюке принципиально ничем не отличалась от той, что она показывала на всех топовых турнирах в предыдущем десятилетии.

Чемпионат мира в Поклюке завершился двумя масс-стартами. Российские участники в них были не слишком заметны. В десятку — и то в самый ее хвост, на девятую позицию,— удалось заехать лишь Александру Логинову, который сверкнул на прошлогоднем мировом первенстве в Антхольце, взяв обе отечественные медали — золотую и бронзовую.

Словенский набор по сравнению с итальянским получился скромнее и свелся к бронзовой награде, добытой в субботу в мужской эстафете.

Назвать такой исход катастрофой мешает лишь одно обстоятельство. Катастрофа — это что-то чрезвычайное, нежданное. А выступление сборной России в Поклюке как раз соответствовало укоренившимся в предыдущем десятилетии трендам. На самом деле она все пришедшиеся на него турниры заканчивала со скудным багажом призов, неизменно умещавшихся в диапазоне от нуля до трех. То есть всплеском был, скорее, чемпионат 2020 года с личными подвигами Логинова. Но дело даже не только в этих цифрах, с которыми невозможно мечтать хотя бы приблизиться к тройке медального зачета, притом что попадание в нее когда-то представлялось чуть ли не программой-минимум для российской команды. Дело еще и в некоторых стилистических нюансах, не исчезающих от сезона к сезону.

За минувшие десять лет в руководстве российским биатлоном постоянно происходили перемены. Иногда — радикальные, как перед сезоном нынешним, когда Союз биатлонистов России вместо Владимира Драчева возглавил Виктор Майгуров, а тренерский штаб сборной подвергся колоссальным чисткам и пополнился целым рядом совсем новых или относительно новых лиц.

Но никакие назначения и чистки, кажется, не способны уничтожить эти странные особенности — и мелкие, вроде чересчур явных ошибок с подбором составов на командные гонки, и особенность основную.

Она заключается в какой-то хронической неспособности конвертировать более или менее пристойные показатели на этапах Кубка мира в такие же более или менее пристойные на важнейшем из состязаний.

Так было всегда. Так было и в Поклюке, куда российская сборная отправилась, проведя ударный январь, одержав на кубковых этапах после Нового года три победы, продемонстрировав вроде бы, что стремительно и в нужный момент набирает форму.

В Поклюке прыгали выше, часто выше на голову, своего кубкового потолка несколько команд — австрийцы, украинцы, шведы. Его, пожалуй, превзошли даже норвежцы, и так смотревшиеся обреченными на успех: семь золотых наград — феноменальный результат, свидетельствующий о качественной подводке к первенству.

Сборная России, наоборот, с потолка рухнула.

Еще месяц назад свеженькая и бодрая, она в Словении в целом не преуспевала ни в скорости, ни в стрельбе, а эстафетную бронзу вырвала не столько классом, сколько упрямством, выжав максимум из чужих неудач.

А поиск в ней тех, кто все-таки на чемпионате мира совершил рывок — ну, пусть не рывок, а рывочек,— выльется, пожалуй, в коротенький список: может быть, Светлана Миронова, наверное, Карим Халили и точно Эдуард Латыпов, который в Поклюке вдруг отнял лидерский статус у Логинова и намекнул на готовность сражаться с лучшими. Но такие вспышки часто случались и раньше. И затухание потенциальных героев перед очередным турниром исключительной значимости тоже можно считать особенностью, присущей российскому биатлону: в костер такие искры вырастают редко. Следующим топовым состязанием будут Олимпийские игры в Пекине через год.

Алексей Доспехов