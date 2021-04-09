Суд арестовал руководителей и юристов концерна «Покровский» до конца мая

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста в отношении одного из руководителей концерна «Покровский» Александра Глазырина, предпринимателя Геннадия Родионова, адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича. Об этом сообщает “Ъ”. Они пробудут в СИЗО до 25 мая. В отношении представителей концерна возбуждено уголовное дело о вымогательстве организованной группой (ст. 163 УК РФ) и принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой (ст. 309 УК РФ).

Следствие считает, что действий подозреваемых пострадала Наталья Стришняя — совладелица и гендиректор ООО «ОПХ "Слава Кубани»». По данным следствия, участники преступной группы принуждали ее переписать на людей, связанных с «Покровским», принадлежавшие ее предприятию земли. Сотрудники «Славы Кубани» обрабатывают порядка 14 тыс. га земли в Кущевском районе Краснодарского края. «Покровский» имеет в том же районе 240 тыс. га земель.

Концерн «Покровский» включает в себя более 35 предприятии, расположенных на территории ЮФО (агробизнес, электрооборудование, недвижимость, инвестиции и пр.). Агропромышленные комплексы компании находятся в 15 районах Краснодарского края. В сфере недвижимости концерн работает в Ростове-на-Дону и Ростовской области, в Туапсинском районе Краснодарского края.

Подробнее о деле руководителей и сотрудников концерна «Покровский» читайте в материале “Ъ” «СКР защитил „Славу Кубани“»

Наталья Шинкарева