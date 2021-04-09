СКР защитил «Славу Кубани»

История печально знаменитой ОПГ «Цапки» из станицы Кущевской Краснодарского края получила неожиданное продолжение. Басманный райсуд по ходатайству СКР отправил в СИЗО целую группу предпринимателей и юристов, связанных с крупным агрохолдингом — концерном «Покровский». По версии следствия, они пытались захватить земли у предприятия «Слава Кубани», находящегося под контролем бывшей супруги одного из «авторитетов» группировки. Действия властей при этом активно поддержал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, заявивший, что «рейдерский маховик наконец-то застопорился».

По ходатайству следователей ГСУ СКР Басманный суд до 25 мая отправил в СИЗО одного из руководителей агрохолдинга «Покровский» (Ростов-на-Дону) Александра Глазырина, предпринимателя Геннадия Родионова, а также адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163 (вымогательство организованной группой) УК и ст. 309 (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой) УК. Помимо арестантов в деле фигурируют гендиректор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко, а также его партнер Аркадий Чебанов, которые, по некоторым данным, уже объявлены в розыск.

От действий обвиняемых, по версии следствия, пострадала Наталья Стришняя — совладелица и гендиректор ООО «ОПХ "Слава Кубани"», которую участники преступной группы принуждали переписать на людей, связанных с «Покровским», принадлежавшие ее ООО земли. Сотрудники ООО обрабатывают порядка 14 тыс. га земли в Кущевском районе Краснодарского края. У предприятий концерна, в который входят 22 агропромышленных комплекса,— 240 тыс. га в том же крае.

«Наталья была женой Вячеслава Цеповяза (осужден по "делу Цапков" на 20 лет.— “Ъ”) и матерью его детей, но не членом банды,— пояснил “Ъ” адвокат Мурад Мусаев.— Но поскольку в станице Кущевской земля золотая, против нее было сфабриковано дело, по которому женщину обвинили в том, что десять лет назад она вымогала 70 млн руб. Но когда выяснилось, что заявитель был неоднократно судим и действовал по наводке "покровских", ее уголовное преследование прекратили». По словам защитника, чтобы отбить эту и другие атаки, а в них были задействованы даже потерпевшие по делу ОПГ «Цапки», потребовалось почти два года. При этом, отметил он, жаловаться в Ростовской области и Краснодарском крае было фактически бесполезно, поскольку «этот спрут опутал там все сферы, включая правоохранительные органы».

По данным “Ъ”, в деле пока эпизоды со «Славой Кубани», но это только начало расследования, поскольку в ФСБ есть сведения о причастности обвиняемых и разыскиваемых к десяткам рейдерских захватов и других преступлений. В итоге их действия могут быть квалифицированы по более тяжкой ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем).

Подтверждает это и уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов, отметивший, что по жалобам сельхозпроизводителей на «Покровский» он несколько раз обращался в Генпрокуратуру. По данным господина Титова, речь шла о рейдерских захватах земель, сопровождавшихся заказными проверками со стороны региональных силовиков и необоснованным возбуждением уголовных дел. «Рейдерский маховик наконец-то застопорился»,— считает он.

«Мы будем доказывать, что уголовное дело было возбуждено незаконно, а обвинение нелепо и абсурдно»,— отметил в свою очередь управляющий агробизнесом концерна «Покровский» Станислав Кашуба, полагающий, что у заявителя могут быть «могущественные покровители».

Алексей Соковнин; Вадим Водолазов, Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону