«Аэрофлот» направит около 25% парка самолетов на черноморские курорты

Авиакомпания «Аэрофлот» направит до 25% парка самолетов на черноморские курорты России, чтобы избежать простоя техники. Об этом РБК сообщил гендиректор компании Михаил Полубояринов.

Источник в компании также сообщил изданию, что количество рейсов «Аэрофлота» в Сочи с мая 2021 года должно вырасти с 81 до 91. С середины июня количество рейсов в Анапу планируется нарастить в 2,5 раза – с 21 до 52, в Геленджик – в четыре раза (с семи до 28). Кроме того, с 49 до 63 будет увеличено количество рейсов в Краснодар и с 42 до 98 – в Симферополь.

«Аэрофлот» также открывает новый хаб в Красноярске, откуда уже с июня будет летать в Сочи (шесть рейсов в неделю), Краснодар и Симферополь (по четыре рейса).

Причина увеличения количество рейсов на юг России – простой техники «Аэрофлота» из-за запрета на зарубежные перелеты. По итогам 2020 года авиакомпания, у которой в допандемийные времена значительная часть доходов приходилась на полеты за рубеж, получил 123 млрд руб. чистого убытка.

«Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении», - заявил Михаил Полубояринов.

Парк «Аэрофолота» насчитывает 221 самолет. В четвертом квартале 2021 года у авиакомпании не были задействованы 55 лайнеров, в первом квартале 2021 года – 51.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, курорты Краснодарского края в течение трех зимних месяцев 2020/2021 посетили более 2 млн отдыхающих. В текущем году турпоток в регионе вырос на 7% по сравнению с зимним периодом 2020 года.

На майские праздники 2021 года Краснодарский край ожидает принять не менее 500 тыс. туристов. В целом, в 2021 году курорты Кубани должны посетить около 16 млн туристов

Алексей Белянин