В 2021 году курорты Краснодарского края готовятся принять 16 млн туристов

В 2021 году курорты Кубани готовятся принять минимум 16 млн туристов, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Такой показатель станет возможным при условии сохранения стабильной эпидобстановки по коронавирусу.

В настоящее время Краснодарский край по-прежнему сохраняет лидерство на внутреннем туристическом рынке. За 10 лет турпоток, по официальной информации, увеличился на 40%. К 2030 году, по прогнозам стратегии социально-экономического развития края, количество отдыхающих составит 22 млн человек в год.

Как писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край по итогам 2020 года принял 12 млн отдыхающих. Это на треть меньше, чем годом ранее, когда было 17,3 млн туристов.

Наталья Решетняк