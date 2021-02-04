04 февраля, четверг
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В 2021 году курорты Краснодарского края готовятся принять 16 млн туристов

В 2021 году курорты Кубани готовятся принять минимум 16 млн туристов, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Такой показатель станет возможным при условии сохранения стабильной эпидобстановки по коронавирусу. 

В настоящее время Краснодарский край по-прежнему сохраняет лидерство на внутреннем туристическом рынке. За 10 лет турпоток, по официальной информации, увеличился на 40%. К 2030 году, по прогнозам стратегии социально-экономического развития края, количество отдыхающих составит 22 млн человек  в год. 

Как писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край по итогам 2020 года принял 12 млн отдыхающих.  Это на треть меньше, чем годом ранее, когда было 17,3 млн туристов.

Наталья Решетняк


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