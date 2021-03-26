Кубань готовится принять около 500 тысяч туристов на майские праздники

На майские праздники 2021 года Краснодарский край ожидает принять не менее 500 тыс. туристов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации региона. Известно, что в 2019 году количество туристов на кубанских курортах в период майских праздников превысило 430 тыс. человек (на 7% больше по сравнению с 2018 годом). За 2020 год цифры нет, так как на территории региона действовали ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в крае в целом растет турпоток. На осень, зиму и весну приходится 40% общего числа отдыхающих. «Из исключительно морского курорта Кубань трансформировалась во всесезонный туристический центр», – сказал Вениамин Кондратьев. Так, из 200 санаториев Кубани140 работают круглогодично.

Как писал “Ъ-Кубань”, 23 февраля загрузка отелей Сочи ожидалась на уровне новогодних праздников - 90%. 18 февраля в городе находились 76 тыс. туристов.

На 8 марта российские туристы чаще всего бронировали билеты в Сочи. 17% от всех бронируемых билетов пришлось на перелет в курортную столицу страны, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Наталья Решетняк