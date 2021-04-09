Майонез и соусы в России могут подорожать на 10%

ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК; марки «Ряба», «Сдобри») и компания «Скит» заявили торговым сетям о повышении отпускных цен на майонез и соусы с апреля на 5–12% (в среднем на 10%). Об этом говорится в их обращении, копия которого есть у “Ъ”.

Причина повышения — подорожание с конца 2020 года по март подсолнечного масла на 59%, тропических масел и их фракций — на 20–44%. Также выросла стоимость упаковки, ГСМ и логистики, отмечает НМЖК.

Источник “Ъ” среди торговых сетей подтвердил получение уведомлений. Кроме того, собеседник на рынке указывает, что о повышении цен сообщили ключевые поставщики и сетям, скорее всего, придется принять условия.

Подробности — в материале “Ъ” «Сами соусами».