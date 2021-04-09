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Матвиенко: потери России от пандемии меньше, чем в других странах

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с меньшими издержками и потерями, чем многие другие страны. По ее словам, ни одно государство не смогло встретить пандемию полностью во всеоружии.

«Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом. Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства»,— говорится в статье Валентины Матвиенко на сайте «Парламентской газеты».

По ее мнению, Россия сможет отменить ограничения раньше других стран и вступить в «новое постковидное время». Госпожа Матвиенко отметила, что это произойдет, когда в стране сформируется коллективный иммунитет. «А в том, что все в итоге будет именно так, меня убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать вакцинацию»,— уточнила она.

Спикер Совета федерации считает необходимым проанализировать всю правовую базу, регулирующую систему здравоохранения. По ее словам, федеральные и региональные власти, органы здравоохранения действовали «оперативно и в то же время аккуратно, взвешенно», но при этом в период пандемии выявились некоторые проблемы. В их числе она назвала нехватку врачей и медицинского персонала, дефицит медучреждений в сельской местности, малых и средних городах, недостаточную эффективность системы обязательного медицинского страхования.

С начала пандемии коронавирус выявили у 4,6 млн человек, умерли 101,8 тыс. 6 апреля Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусом в шести регионах страны превышает среднероссийские показатели. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что «вирус не отступил», и призвал Роспотребнадзор, ученых и врачей разработать дополнительные меры защиты россиян.

Подробнее о борьбе с пандемией в России читайте в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».

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