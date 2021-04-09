Матвиенко: потери России от пандемии меньше, чем в других странах

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с меньшими издержками и потерями, чем многие другие страны. По ее словам, ни одно государство не смогло встретить пандемию полностью во всеоружии.

«Сегодня мы можем обоснованно заявить, что отечественная система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом. Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства»,— говорится в статье Валентины Матвиенко на сайте «Парламентской газеты».

По ее мнению, Россия сможет отменить ограничения раньше других стран и вступить в «новое постковидное время». Госпожа Матвиенко отметила, что это произойдет, когда в стране сформируется коллективный иммунитет. «А в том, что все в итоге будет именно так, меня убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать вакцинацию»,— уточнила она.

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Спикер Совета федерации считает необходимым проанализировать всю правовую базу, регулирующую систему здравоохранения. По ее словам, федеральные и региональные власти, органы здравоохранения действовали «оперативно и в то же время аккуратно, взвешенно», но при этом в период пандемии выявились некоторые проблемы. В их числе она назвала нехватку врачей и медицинского персонала, дефицит медучреждений в сельской местности, малых и средних городах, недостаточную эффективность системы обязательного медицинского страхования.

С начала пандемии коронавирус выявили у 4,6 млн человек, умерли 101,8 тыс. 6 апреля Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусом в шести регионах страны превышает среднероссийские показатели. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что «вирус не отступил», и призвал Роспотребнадзор, ученых и врачей разработать дополнительные меры защиты россиян.

Подробнее о борьбе с пандемией в России читайте в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».