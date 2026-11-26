Во-вторых, внимательное отношение к составам. Современные покупатели обращают внимание не только на то, насколько хорошо средство маскирует несовершенства или держится на коже. Их интересует, что происходит с ней в течение дня и какие компоненты входят в формулу. Именно поэтому бренды объединяют декоративные свойства с ингредиентами, традиционно ассоциирующимися с уходом: гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, антиоксидантами, пептидами и растительными экстрактами. Существует даже BB с популярным сейчас ПДРН — например, как у Dear Dahlia.