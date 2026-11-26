Двойной агент
Многофункциональная косметика — наше новое секретное оружие. Как она экономит место, время и силы?
Мы устали от собственных косметичек. Нет, мы правда устали — чтобы сделать легкий дневной макияж, нужно использовать не меньше килограмма всевозможных баночек. Сначала — несколько этапов ухода, после — качественная база, затем — тональная основа и консилер, далее — оформление лица, бровей, глаз, губ... По завершении очередных сборов туалетный столик напоминает поле боя, на котором героически пали бесконечные тюбики и флаконы. Стоит ли удивляться, что косметика, сочетающая сразу несколько продуктов в одном,— новый тренд. Причем долгоиграющий и спасительный.
Под понятие «мультифункциональная косметика» подходит несколько категорий продуктов. Первые — средства, которые можно использовать на разных участках лица. Например, кремовые румяна: они хороши не только для щек, но и для губ, век. Или сочетание различных продуктов (скажем, консилера и скульптора) в одном стике.
Вторая категория — гибриды макияжа и ухода. Это тональные кремы с увлажняющими компонентами, консилеры с ухаживающими формулами, помады с маслами. Их задача не просто улучшать внешний вид, но и поддерживать комфорт кожи в течение дня.
«Именно на вторую категорию сейчас приходится активный интерес. Тренд начал активно развиваться на волне популярности азиатской косметики, в частности BB- и CC-кремов, а с тех пор продолжает расти»,— объясняет Елена Багрова, визажист и бренд-амбассадор By Terry.
Причин популярности многофункциональной косметики несколько. Во-первых, ускорение темпа жизни. Утром хочется потратить на сборы не час, а десять минут, но сделать это без ущерба своему образу. Универсальные продукты сокращают количество этапов и упрощают бьюти-рутину.
Во-вторых, внимательное отношение к составам. Современные покупатели обращают внимание не только на то, насколько хорошо средство маскирует несовершенства или держится на коже. Их интересует, что происходит с ней в течение дня и какие компоненты входят в формулу. Именно поэтому бренды объединяют декоративные свойства с ингредиентами, традиционно ассоциирующимися с уходом: гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, антиоксидантами, пептидами и растительными экстрактами. Существует даже BB с популярным сейчас ПДРН — например, как у Dear Dahlia.
«Сегодня появляются формулы с высокотехнологичными составами. Например, в одном из тональных средств By Terry используются пептиды, действие которых подобно действию ретинола. Это продукты с длительной экспозицией, то есть, пока мы носим макияж, мы дополнительно ухаживаем за кожей»,— рассказывает Елена Багрова.
Действительно, чего только не предлагают марки: ухаживающая тушь, которая способствует росту, гибрид сыворотки и тональника с SPF, очищающий брусок с функцией гуаша, пудра с эффектом увлажнения и так далее.
Здесь главное не увлечься обещаниями. Многофункциональные средства действительно способны приносить коже пользу: увлажняющие компоненты уменьшают сухость, антиоксиданты участвуют в защите от окислительного стресса, смягчающие вещества поддерживают комфорт и снижают потерю влаги. Кроме того, декоративная косметика остается на лице в течение многих часов. Поэтому состав средства, которым мы пользуемся ежедневно, определенно имеет значение.
Тем не менее наличие ухаживающих ингредиентов в тональном креме не делает его полноценной заменой сыворотке или крему. В декоративном продукте компоненты работают в рамках конкретной формулы и решают ограниченный круг задач. Если коже требуется коррекция пигментации, лечение акне или терапия серьезных дерматологических состояний, одного такого продукта недостаточно.
«Я бы не рассматривала мультифункциональные средства как альтернативу специализированному уходу для решения серьезных задач — например, устранения пигментации или лечения акне. Но это хорошая поддержка: она помогает коже чувствовать себя комфортно в течение дня и дает уверенность, что макияж не только не ухудшает ее состояние, но и может дополнительно ухаживать за ней»,— подчеркивает Елена.
Впрочем, редакция хочет верить: мультифункциональные формулы будут совершенствоваться. А значит, совсем скоро количество средств на нашей полке сократится. Ну или просто освободится пространство для новых покупок.