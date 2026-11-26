Президент Финляндии спрогнозировал тяжелую зиму для Украины
Президент Финляндии Александр Стубб усомнился в том, что российско-украинский конфликт завершится к концу 2026 года. Поэтому стоит готовиться к тяжелой зиме на Украине, сказал глава государства в интервью Bloomberg. Господин Стубб добавил, что необходимо предоставить Украине поддержку в области противовоздушной обороны, энергетики и финансов.
В начале ноября президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что главным приоритетом европейских стран должна стать поддержка Украины в зимний период. По его словам, государства ЕС должны продолжать оказание финансовой помощи Киеву, а также поучаствовать в защите мирных жителей, электростанций и электросетей.