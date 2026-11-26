Госдума увеличила штрафы за нарушения правил обращения с металлоломом
Госдума во втором и третьем чтении одобрила закон о повышении штрафов за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. Это следует из карточки закон.
Закон вносит изменения в Кодекс об административных нарушениях. Он ужесточает ответственность за нарушение правил приема, учета, хранения и транспортировки металлолома. Штрафы увеличат для физических лиц с 2-2,5 тыс. руб. до 20-40 тыс. руб., для должностных лиц — с 4-5 тыс. руб. до 40-50 тыс. руб., для юридических лиц — с 50-100 тыс. руб. до 150-200 тыс. руб.
Кроме того, документ предполагает административную ответственность за заготовку, хранение, переработку и продажу цветного и черного металлолома без лицензии. Граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. рублей, должностных лиц — на сумму от 100 до 250 тыс. руб., юридических лиц — на сумму от 1 до 2 млн руб.
В пояснительной записке отмечается, что ломозаготовительная отрасль — одна из немногих отраслей экономики, где доля теневого рынка сохраняется на очень высоком уровне. Действующие штрафы не останавливают ее участников от совершения правонарушений. В Госдуме считают, что нелегальные пункты приема создают неконкурентные преимущества и не позволяют отрасли «развиваться цивилизованно».