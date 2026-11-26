Кроме того, документ предполагает административную ответственность за заготовку, хранение, переработку и продажу цветного и черного металлолома без лицензии. Граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. рублей, должностных лиц — на сумму от 100 до 250 тыс. руб., юридических лиц — на сумму от 1 до 2 млн руб.