Президентские выборы в Сербии пройдут 27 декабря
Выборы президента Сербии пройдут 27 декабря. Документ подписал председатель парламента Александр Чупич, сообщает «Радио и телевидение Сербии».
Сербия — парламентская республика. Носителем исполнительной власти выступает правительство во главе с премьером. Оно инициирует законы, проводит внутреннюю и внешнюю политику. Полномочия президента по конституции в основном представительские. Он представляет Сербию в мире, занимает пост верховного главнокомандующего, по согласованию с парламентом предлагает кандидатуру премьера.
Ранее должность президента Сербии занимал Александр Вучич. Он досрочно ушел в отставку 27 сентября. Срок его полномочий должен был истечь весной 2027 года. Роспуск парламента и досрочные выборы были требованием сербских студентов, которые почти два года протестовали по всей стране после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда из-за обрушения железобетонного козырька вокзала погибли 16 человек.
25 октября в Сербии состоялись парламентские выборы. На них победил оппозиционный блок «Студенческий список — Студенты побеждают», получив 53% голосов и 140 мандатов в 250-местном парламенте. Сербская прогрессивная партия Александра Вучича получила 39% голосов и 103 мандата.