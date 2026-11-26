Сербия — парламентская республика. Носителем исполнительной власти выступает правительство во главе с премьером. Оно инициирует законы, проводит внутреннюю и внешнюю политику. Полномочия президента по конституции в основном представительские. Он представляет Сербию в мире, занимает пост верховного главнокомандующего, по согласованию с парламентом предлагает кандидатуру премьера.