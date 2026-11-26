Высокие процентные ставки осложняют запуск новых инфраструктурных проектов, ведь речь идет о крупных вложениях, которые окупаются годами. Но и откладывать строительство до снижения ставок не всегда выгодно. По оценке «ВТБ Инфраструктурного холдинга», из-за инфляции строительство инфраструктурных объектов дорожает в среднем на 6-8% в год. При этом инвестору еще на этапе планирования нужно понимать, с какими расходами он столкнется и на какую доходность сможет рассчитывать. Чтобы бизнес активнее вкладывал средства в инфраструктуру, необходимо выполнить несколько условий, продолжает Антон Новиков: