Партнерство выходит на длинную дистанцию
За счет чего ускоряется рост инвестиций в инфраструктуру
Российский рынок государственно-частного партнерства за пять лет вырос более чем втрое, почти до 9 трлн руб., а к 2030 году, по оценке «ВТБ Инфраструктурного холдинга», может достичь 12 трлн руб. При этом рынок развивается неравномерно.
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Как показало исследование холдинга, почти две трети инвестиций в крупные региональные и муниципальные проекты приходятся всего на 14 субъектов Федерации, а большинство регионов пока не раскрыло свой потенциал в этой сфере. Какие инфраструктурные проекты уже интересны частным инвесторам и в каких сегментах есть перспективы для роста, рассказывает гендиректор холдинга Антон Новиков:
«Транспортный сектор по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных и развивающихся, поскольку здесь довольно понятная схема. У нас есть платная дорога или, например, аэропортовый актив, который позволяет генерировать денежный поток. С точки зрения новых секторов интересным может быть рынок энергетики. Если посмотреть на международный рынок, то, по оценке Всемирного банка, с 2024 года сектор энергетики уже по объему превышает сектор транспортных концессий.
Абсолютно логично с учетом роста потребления электроэнергии строительство инфраструктуры для цифровизации».
Высокие процентные ставки осложняют запуск новых инфраструктурных проектов, ведь речь идет о крупных вложениях, которые окупаются годами. Но и откладывать строительство до снижения ставок не всегда выгодно. По оценке «ВТБ Инфраструктурного холдинга», из-за инфляции строительство инфраструктурных объектов дорожает в среднем на 6-8% в год. При этом инвестору еще на этапе планирования нужно понимать, с какими расходами он столкнется и на какую доходность сможет рассчитывать. Чтобы бизнес активнее вкладывал средства в инфраструктуру, необходимо выполнить несколько условий, продолжает Антон Новиков:
«Мы ожидаем снижения со стороны Центробанка риск-веса в части старшего долга, который привлекается для реализации концессионных соглашений. Кроме того, необходимо уточнить законодательство, которое мы бы хотели все-таки увидеть в части как минимум налогообложения. Мы хотим для себя четко понимать, имеет ли право концессионер в рамках реализации проектов возмещать ГЭС или нет.
Поскольку решение может быть принято любое, но в финансовую модель нам нужно ставить конкретные цифры.
Также важно справедливое распределение рисков между концедентом и концессионером. Потому что, например, риск инфляции перекладывается на концессионера. Нам не дают права заложить ту инфляцию, которую мы считаем целесообразной, и готовы этот риск на себя брать. Нам же предлагается взять индексы Минэка. А если сравнить индексы Минэка и индексы Минстроя, которые определяют фактическую инфляцию, расхождение практически в два раза».
По данным Минэкономразвития, на частный капитал уже приходится более 70% инвестиций, предусмотренных соглашениями о государственно-частном партнерстве и концессиях. При этом от развития инфраструктуры во многом зависят возможности для роста других отраслей. Строительство новых объектов обеспечивает заказами промышленность, а развитие транспортной сети позволяет бизнесу сокращать логистические издержки и выходить на новые рынки.
Как в нынешних экономических условиях стимулировать инвестиционную активность бизнеса и за счет чего ускорить рост экономики — одни из главных вопросов инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который пройдет в Москве 1 и 2 декабря.