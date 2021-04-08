На администратора Telegram-бота «Глаз бога» завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после задержания в Москве администратора Telegram-бота «Глаз бога», сообщил адвокат Федор Сирош. По какой статье заведено дело, ему неизвестно. Накануне в квартире администратора бота прошел обыск.

«Мне сообщили, что с ним проводятся некие следственные действия. Какие именно, мне не сообщили. Но раз есть следственные действия, значит, возбуждено уголовное дело. По какой статье, мне также не сказали. Более того, у меня забрали ордер на защиту администратора этого бота»,— сказал господин Сирош ТАСС.

Дело расследует главное управление СКР по Москве совместно с ФСБ, сообщил ранее правозащитный проект «Сетевые свободы» со ссылкой на Федора Сироша. По его словам, следователи заявили, что отпустили администратора Telegram-бота, но на связь он не выходил.

В марте Telegram по запросу Роскомнадзора заблокировал «Глаз бога» и ряд других ботов, позволяющих находить информацию о россиянах. Ведомство утверждало, что такие боты нарушают законодательство о защите персональных данных. Роскомнадзор также попросил правоохранительные органы установить лица, причастные к распространению данных. До этого «Глаз бога» был отключен от платежных систем. Позднее сервис обновил условия использования, и бот начал работу по новому адресу.

Подробнее о блокировке ботов — в материале “Ъ” «Боты сменили место работы».