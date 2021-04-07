У администратора Telegram-бота «Глаз бога» проходят обыски

В квартире у администратора Telegram-бота «Глаз бога», позволяющего получать личные данные россиян, проходят обыски, сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Федора Сироша.

Обыск у администратора «Глаза бога» прошел со взломом, сообщили «Сетевые свободы». По их сведениям, адвоката не пустили к своему доверителю на обыск и вывели из здания.

Господин Сирош сообщил в эфире «Дождя», что обычно при таких обысках силовики забирают предметы, необходимые следствию. По его словам, если у администратора «Глаза бога» изымут сим-карту, то бот и связанный с ним Telegram-канал перестанут работать.

12 марта Telegram по запросу Роскомнадзора удалил «Глаз бога» и ряд других ботов, позволяющих находить информацию о россиянах. Надзорные органы утверждали, что такие боты нарушают законодательство о защите персональных данных. До этого «Глаз бога» был отключен от платежных систем. Позднее сервис обновил условия использования, и бот начал работу по новому адресу.

Подробнее — в материале “Ъ” «Боты сменили место работы».