Экспортеры запутались во внутренних проблемах

Главными препятствиями для увеличения российского экспорта являются несоответствие производимой продукции внешнему спросу и высокая себестоимость, следует из данных опроса предприятий, проведенного Банком России. Авторы доклада указывают, что в таких условиях снижение транспортных издержек и снятие барьеров на внешних рынках будет недостаточно для существенного увеличения поставок — для этого нужны структурные изменения в экономике, слабость рубля же увеличивает маржу поставщиков, но не ведет к увеличению объемов экспорта.

Размер компании является самым важным фактором в принятии решения о поставках продукции на экспорт — по данным опроса Банком России промышленных предприятий, экспортом занимались 71% крупных производителей, среди средних — 62%, среди малых — 38% (крупные предприятия также чаще осуществляют стабильные, а не разовые поставки). Также для крупного бизнеса характерен экспорт в страны дальнего зарубежья, более мелкие поставщики отличаются нестабильными продажами в основном в страны СНГ (это может быть связано с отсутствием возможностей нести издержки входа на более удаленные зарубежные рынки). При этом предприятия-экспортеры в среднем характеризуются более высокой производительностью, более того, предприятия, регулярно поставляющие продукцию на экспорт, имеют производительность выше, чем те, кто исполняет разовые экспортные контракты.

Впрочем, 90% неэкспортеров вообще не имеют планов выхода на зарубежные рынки. Среди экспортеров только 35% имели планы по поставкам своей продукции за рубеж в ближайшие три года — треть производителей связывают экспорт с временными рыночными факторами и условиями, и только пятая часть видит в экспортных поставках способ повысить качество продукции и добавленную стоимость.

Главными ограничениями для расширения экспорта производители называют не состояние внешней конъюнктуры или условия доступа на рынки, а внутренние проблемы, связанные с конкурентоспособностью продукции. Среди неэкспортеров 36% отметили несоответствие качества продукции внешнему спросу, 29% — транспортно-логистические проблемы. Среди экспортеров второй фактор оказался более значим (33%), на втором месте — высокая себестоимость. «В этой ситуации устранение прочих (экзогенных) ограничений, связанных с транспортно-логистическими проблемами, высокой регуляторной нагрузкой и барьерами на внешних рынках, безусловно, снизит издержки экспорта, но не решит проблему повышения производительности и создания в России глобально конкурентоспособных производств. Для этого нужны структурные изменения в экономике, стимулирование инвестактивности бизнеса и интереса к инновациям»,— отмечают авторы доклада.

В то же время слабый рубль не ведет к большей диверсификации — он увеличивает маржинальность существующего экспорта, прежде всего продукции низких переделов, однако на объемы экспортных поставок влияет незначительно. Основным препятствием для качественных изменений является потребность закупать дорогое оборудование — так, 49% в 2019 году заявили, что курс рубля не способствовал модернизации производства. В целом потребность в импорте оборудования испытывают 70% компаний, зависят от импорта сырья и комплектующих — 65% (см. рубрику «Мониторинг»). Экспортеры в среднем чаще используют импортные товары, поэтому более уязвимы к ограничениям на их ввоз (в целом чем сложнее продукция, тем выше зависимость от импорта).

Татьяна Едовина