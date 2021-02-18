Несырьевой экспорт показал условный рост

Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2020 году вырос на 4% — до рекордных $161,3 млрд, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ). Впрочем, если вычесть из этого объема вывоз золота, за год показавшего более чем трехкратный рост стоимости экспорта, поставки 2020 года показывают уж не рост, а падение на 4,4%. Такое вычитание выглядит обоснованным, поскольку с 2021 года несырьевой экспорт будет рассчитываться уже без учета вывозимого золота, которое признано нетрадиционным экспортным товаром.

Российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в 2020 году вырос на 4% до рекордных $161,3 млрд — рост этого показателя фиксируется третий год подряд. В 2019 году он достиг $155,1 млрд, в 2018-м — $154,3 млрд. Общий экспорт РФ за год из-за падения цен на нефть сократился на 20,7% — до $338,18 млрд. Из-за этого доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составила в прошедшем году около 48% в общем объеме вывоза (в прошлом году — около 36,4%).

В структуре поставок ННЭ 20,8% пришлись на металлопродукцию, 17,7% — на продукцию машиностроения, 17,3% — на продовольствие, 16% — на химические товары.

По странам больше всего товаров несырьевого экспорта ушло в Китай (на $16,4 млрд), Казахстан ($12,3 млрд), Белоруссию ($9,4 млрд), Турцию ($8,2 млрд) и Нидерланды ($6,2 млрд).

Рост поставок вновь обеспечило продовольствие (плюс 19,2%, по пшенице прирост составил 28,2%). У обрабатывающей промышленности, по данным РЭЦ, росли поставки полиэтилена, лекарств, бумажной и пластиковой тары и упаковки, защитных средств, медицинской аппаратуры (но в целом по категориям химтоваров и продукции машиностроения спад составил 18,6% и 14,9% соответственно).

Резкий рост показала категория «драгоценные металлы и камни» (плюс 129,2%). В том числе поставки золота, по данным ФТС, выросли в 3,2 раза — до $18,54 млрд. (в 2019 году они были равны $5,76 млрд), а их доля в общем объеме ННЭ — с 3,7% до 11,5%. В тоннах поставки увеличились в 2,6 раза — с 123 до 320 тонн. Росту экспорта золота способствовало заметное повышение цен на него весной прошлого года (оно традиционно рассматривается в качестве защитного актива) в сочетании с изменением порядка получения лицензий на экспорт — в апреле правительство разрешило Минпромторгу выдавать их производителям, а не только банкам (ранее применялись разовые разрешения).

Без золота объем ННЭ в 2020 году составил бы $142,77 млрд против $149,34 млрд годом ранее — таким образом, показатель сократился на $6,57 млрд, или 4,4%. С 2021 года вывоз золота уже не будут считать несырьевым неэнергетическим экспортом. Как пояснили “Ъ” в РЭЦ, такое решение является справедливым, так как золото не является классическим рыночным экспортным товаром — им торгуют финансовые институты, влияние конъюнктуры на объемы сделок очень высоко, а обычные системные меры поддержки экспорта тут неприменимы.

С учетом новой методики будет изменен и расчет целевого показателя нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В прежней версии было заложено увеличение ННЭ до $250 млрд к 2024 году (в том числе до $167 млрд в 2020-м и $181 млрд — в 2021 году). Обновленной же целью является достижение роста в 70% к уровню 2020 года. При этом для расчета базы (ННЭ за 2020 год) золото учитывать не будут, уточняют в РЭЦ.

Татьяна Едовина