Импорт вернулся к докризисному уровню

Импорт в первом квартале 2021 года продолжает ускоренно расти. По данным ФТС, рост стоимости ввезенных товаров из стран дальнего зарубежья (это большая часть импорта в РФ) в марте в годовом выражении составил 24% после 15% роста в феврале. Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, что с учетом сезонности месяц к месяцу рост импорта из стран дальнего зарубежья также ускоряется — до 6,5% за март после 4% за февраль (см. график).

Ускорение темпов роста импорта в годовом выражении во многом объясняется эффектом низкой базы конца первого — начала третьего квартала 2020 года, когда ввоз товаров сжимался на фоне эпидемиологических ограничений. Рост же месяц к месяцу в Райффайзенбанке связывают с фундаментальными факторами — восстановлением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса на фоне продолжающегося бюджетного стимулирования и посткризисным восстановлением доли импорта во внутреннем спросе, которая до коронакризиса была на уровне 23%, в его пик сократилась до 21%, а в четвертом квартале 2020 года вновь выросла до 22,7%. «В условиях восстановления экономики планы по инвестициям (в том числе государства и госкомпаний) будут "наверстываться". Это будет выражаться в опережающем восстановлении доли импорта и, соответственно, его повышении (по сравнению с ростом экономики)»,— полагают аналитики банка. Заметим, что ранее исследование ВШЭ зафиксировало лишь незначительное снижение зависимости промышленности РФ от импортного инвестиционного оборудования (см. “Ъ” от 1 апреля). В то же время актуальные опросы Института Гайдара фиксируют, что инвестоптимизм в промышленности до сих пор не пришел на смену инвестпессимизму.

В Райффайзенбанке также отмечают, что опережающее восстановление импорта негативно для рубля и во втором квартале сальдо текущего счета платежного баланса окажется равным или меньшим объема валютных интервенций Минфина. По данным ЦБ, в первом квартале 2021 года реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ снизился на 13,9% в годовом выражении. Впрочем, консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает, что в 2021 году экспорт все же вырастет быстрее импорта — на 14,3% против 10,2%, а в 2022 году его рост замедлится до 6,5% при росте импорта в 7,4%.

Алексей Шаповалов